Juventus, il verdetto è impietoso: “Se ne vada anche subito”

Tante incognite sul futuro della Juventus e diverse permanenze a rischio nella squadra bianconera: ‘cacciato’ via per direttissima

Il mercato è ancora nella sua fase embrionale e sono tanti i nodi da sciogliere, per tutte le squadre. Ma c’è in particolar modo chi ha bisogno di fare chiarezza per ripartire ed è la Juventus, reduce da una annata da incubo e che vuole provare a ricostruire un ciclo vincente.

Per i bianconeri non sarà comunque facile riproporsi ai vertici nella prossima stagione. I punti interrogativi come dicevamo sono tanti, a partire dalla posizione del tecnico Massimiliano Allegri. Per il momento confermato e che non si sarebbe fatto sedurre dalle offerte arabe, ma ancora non si sa se il livornese rimarrà effettivamente in sella o no. Poi, il capitolo cessioni, con almeno un nome pesante che potrebbe partire per finanziare parte delle trattative in entrata. In questo, sono numerose le speculazioni in questi giorni, con notizie che stanno riguardando anche un giocatore che sembrava ‘intoccabile’ e invece non lo è. Anzi, con l’ambiente che starebbe iniziando a prendere posizione contro di lui.

Juventus, il tifo bianconero contro Chiesa: “Nessuna riconoscenza”

Le ultime notizie su Federico Chiesa allontanano il classe 1997 dalla Juventus. Si tratta di uno dei profili per i quali si valuterebbe una cessione, di fronte a un’offerta importante. E l’addio potrebbe concretizzarsi anche per la rottura tra il giocatore, l’entourage e la società.

Le indiscrezioni riportano infatti una richiesta di maxi ingaggio, che oltretutto non sarebbe stata digerita affatto dalla tifoseria. E così in molti, nei messaggi sui social, lo stanno tacciando in queste ore di ingratitudine, invitandolo ad andare via. Ecco una raccolta di alcuni post su Twitter particolarmente al veleno:

#chiesa faccia 15 goal e 15 assist la prossima stagione e poi gli 8 milioni chiesti potrebbero essere giustificati!!! Adesso non ha senso! Dopo 12 mesi di quasi niente#finoallafine — Andrea (@paulPinturicchi) June 17, 2023

#Pogba ,almeno a parole mostra riconoscenza verso la #Juve e,diciamo, ha usato parole dolci. #Chiesa,ha fatto chiedere un aumento spropositato(se è vero quello che si è letto),e neanche un minimo di riconoscenza verso la società e tifosi che lo hanno aspettato tanto e coccolato. — Fabrizio ☆★☆ + 8 #FinoAllaFine (@blazar30) June 17, 2023

Se #FedericoChiesa vuole restare alla #Juventus basta dirlo a #Ramadani il quale fa l’interesse del giocatore. Ma se #Chiesa e #Ramadani vogliono solo dei soldi in più, che se ne vada OGGI!! — Brazov (@Drugho1991) June 17, 2023

Mi auguro che non sia vero e se non lo é dovrebbero svegliarsi e fare una bella smentita.

Chi tace acconsente caro Dybala2.#Chiesa smentisci se sei uomo. — Ilario® #38🛡🐙⚪⚫ (@ilariofanto0) June 17, 2023