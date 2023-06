Invasione e abbraccio, Cristiano Ronaldo vola per aria

Ecco cosa è successo durante il match tra la Nazionale guidata da CR7 e la Bosnia di Dzeko

Il passaggio di testimone non c’è ancora stato. Cristiano Ronaldo non molla e continua ad essere un punto fermo della sua nazionale e un idolo dei tifosi, pronti a fare follie per lui.

Anche stasera, contro la Bosnia, l’ex attaccante di Juve e Manchester United, è sceso in campo dal primo minuto, indossando la maglia del Portogallo. Il campione ha giocato tutto il match non riuscendo, però, a segnare: ci hanno così pensato Bernardo Silva e Bruno Fernandes, con una doppietta, a piegare Dzeko e compagni, in una sfida valevole per il Gruppo J di qualificazione ai prossimi Europei.

Portogallo-Bosnia, tifoso pazzo per Ronaldo: ecco cosa è successo

Ma la partita non verrà certo ricordata per il risultato, con il Portogallo, che ha rispettato i pronostici, bensì per quanto successo nel corso del secondo tempo, quando un ragazzo, con una bandiera portoghese tra le mani, è corso verso il suo idolo, CR7.

Si è inginocchiato, lo ha abbracciato prima di sollevarlo per aria. Il tutto di fronte agli steward, con Ronaldo che ha lasciato fare, sorridendo all’accaduto.