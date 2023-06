Decisione drastica sui big, messaggio al Milan: “Via entrambi a zero”

Il Milan dopo Maldini e Massara deve ripartire e mette gli occhi su uno dei giocatori più importanti dell’ultima stagione

In questi giorni le società si stanno dedicando in primis alle questioni delle scadenze di contratto, sia in entrata che in uscita. Mancano due settimane alla chiusura ufficiale della stagione e in base agli accordi che non verranno rinnovati si decideranno verosimilmente anche le altre strategie di mercato. E in Serie A di occasioni ce ne sono. In casa Bologna il futuro è ancora abbastanza incerto per tanti big dopo una stagione comunque molto positiva.

In particolare sono quattro i nomi di ‘grido’ accostati alle big del nostro campionato e non solo: Thiago Motta, Arnautovic, Nico Dominguez e Riccardo Orsolini. Di tutti loro ha parlato il ds rossoblù Giovanni Sartori, partendo proprio dal mister accostato al PSG: “Non abbiamo mai pensato ad un Bologna senza Motta. Andiamo avanti con lui e ripartiremo con lui. Quest’anno ha dato carta bianca alla società, sappiamo le sue esigenze”. Parole nette che blindano il tecnico e fanno tirare un sospiro di sollievo anche ai tifosi. Tra i tanti temi anche quello legato a Marko Arnautovic, che con Motta non ha un rapporto idilliaco. E non a caso si è parlato di addio, in chiave Roma ma soprattutto Milan: “Vedremo strada facendo se ci sarà ancora possibilità di tenerlo. C’era la pista Milan, ma con il cambio di dirigenza forse le cose sono cambiate. È stato fuori diversi mesi per infortunio, era un’esigenza tenerlo fuori perché ci sono cose che non gli hanno permesso di giocare”.

Bologna, Sartori duro: “Pronti a perdere a zero Orsolini e Dominguez”

Intervenuto a ‘ETV Rete 7’, il ds e dt del Bologna Giovanni Sartori si è concentrato anche sugli altri due big con una situazione di contratto particolare. Dominguez e Orsolini piacciono a tanti club soprattutto dopo l’ultima stagione, in Italia si è parlato molto di Roma ed estero per il centrocampista, per l’esterno invece Milan, Napoli, Juve e Fiorentina.

Il loro accordo scade nel 2024, ma ad ora il rinnovo sembra lontanissimo e quindi la cessione è l’opzione più probabile. A confermarlo è stato appunto lo stesso Sartori: “Noi aspettiamo offerte, ma dopo potremo anche toglierli dal mercato se dovessero andare a scadenza. Accetteremmo il rischio di perderli a zero e tenerli fino al 30 giugno 2024″. Un messaggio importante, anche duro per certi versi. Anche perché – aggiunge il ds – “ai senatori, se parliamo dei 5 che sono andati in scadenza, non abbiamo chiuso la porta. Thiago Motta ha lavorato molto sulla forza del gruppo, non ci sono i senatori classici ma un gruppo. Nel calcio non esiste l’incedibilità di un giocatore. Sappiamo quelli che sono per noi incedibili”. Ora sta a Roma, Milan e Juve eventualmente recepire e scoccare l’assalto.