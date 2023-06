Tanti corteggiatori per De Leo: c’è anche il Cosenza

Dal Milan al Bologna passando per la Nazionale serba, il 45enne napoletano è stato un ‘fedelissimi’ di Sinisa Mihajlovic

Cosenza ancora senza allenatore. Stando a indiscrezioni di mercato, sull’agenda del Ds Gemmi è finito anche il nome di Emilio De Leo.

Apprezzato assistente del compianto Mihajlovic, era precisamente il suo tattico, il 45enne napoletano è ora a caccia della sua prima esperienza da primo allenatore dopo le esperienze – da vice appunto – alla Sampdoria, al Milan, al Torino e infine al Bologna. È stato al fianco di Sinisa anche nella Nazionale serba.

Intervenuto a Tv Play lo scorso febbraio proprio per ricordare il suo amico scomparso, De Leo vanta altri estimatori sempre in B come all’estero. Per la panchina del Cosenza, però, non è in pole: allo stato attuale il favorito sembra essere l’esperto Castori, reduce dalla retrocessione col Perugia.