Il ritorno del nerazzurro alla Juve: trattativa concreta

Le ultime indiscrezioni sulle mosse di mercato della Juventus, alla ricerca di un esterno per la fascia destra

Sono diverse le opzioni valutate con attenzione della Juventus, che in questi primi giorni della sessione estiva di calciomercato si sta concentrando molto sia sulle entrate che sulle uscite.

Dopo aver praticamente concluso l’affare con il Tottenham per il ritorno agli Spurs di Dejan Kulusevski, i bianconeri possono spingere su diversi fronti. Sistemata con il Marsiglia l’operazione Milik, ormai sempre più vicino alla Juve, la “Vecchia Signora” ha messo nel mirino diversi profili per la fascia destra. Dopo aver sondato in tempi e in modi diversi i profili di Odriozola, Fresneda e Lucas Vasquez, nelle ultime ore i bianconeri avrebbero aperto il tavolo delle trattative anche per un altro obiettivo.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, la Juve avrebbe avviato una trattativa concreta per mettere le mani su Castagne, esterno destro in forza al Leicester. Ex Atalanta, l’esterno belga conosce molto bene il campionato italiano e avrebbe già stregato Max Allegri, pronto a dire sì all’operazione. La richiesta delle “Foxes” si attesta sui 15 milioni di euro, con la Juve che vorrebbe risparmiare qualcosa per limare la distanza tra richiesta ed offerta. I contatti comunque proseguiranno e l’intrigo potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, sprint per Castagne: la situazione

Il casting per la fascia destra prosegue dunque senza soluzione di continuità in casa Juventus. Alla luce della situazione legata a Juan Cuadrado, a cui non è stato offerto il prolungamento di contratto e complice il grave infortunio accorso a Mattia De Sciglio, dovrebbero essere almeno due gli innesti per la corsia destra.

Questo senza considerare eventuali rinforzi sull’out mancino, dove il futuro di Alex Sandro è un rebus ancora tutto da sciogliere. Il nome nuovo in casa Juve, però, è quello di Castagne per il quale si sarebbe andati ben oltre i primi approcci esplorativi. Staremo a vedere cosa succederà e se si materializzeranno i presupposti giusti per affondare il colpo.