UFFICIALE: membri del CdA si dimettono. Salta l’allenatore

Una situazione per nulla semplice da gestire con le dimissioni dei membri del CDA e l’esonero dell’allenatore. Club nel caos più totale

In una stagione decisamente negativa, tra campo e situazioni extra calcistiche, la Juventus ha dovuto affrontare anche le dimissioni dell’intero CDA; un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha fatto capire che tipo di momento stava passando la società bianconera. Una situazione simile la stanno affrontando i tifosi di un altro club; una squadra con una storia molto importante e che, in passato, ha fatto piangere il Milan in Champions League battendo i rossoneri per quattro a zero.

Della storia di quella squadra sembra essere rimasto veramente poco; il Deportivo La Coruna sta vivendo una situazione complicatissima e le cose non sono migliorate negli ultimi giorni. Il club, infatti, era impegnato nei playoff per salire in Seconda Divisione; un passo importante per tornare ai vecchi fasti e calcare, nuovamente, campi importanti come il Camp Nou o il Santiago Bernabeu.

Il campo, però, ha detto una cosa completamente diversa con il Deportivo ad essere stato eliminato al primo turno playoff; si spegne subito, dunque, il sogno di tornare in Seconda Divisione per una squadra che fatica a tornare ad avere un ruolo da grande protagonista nel calcio spagnolo. La sconfitta, però, ha avuto delle conseguenze molto più pesanti; andiamo a vedere di cosa si tratta.

Deportivo La Coruna, allenatore esonerato: si dimette il CDA

Abbiamo detto di come il Deportivo non sia riuscito a superare il primo ostacolo per salire di categoria e andare in Seconda Divisione. Una sconfitta che ha generato delle reazioni a catena difficilmente immaginabili. L’allenatore, Ruben de la Barrera, è stato esonerato e non guiderà il club nella prossima stagione ma le conseguenza alla sconfitta nei playoff non si fermano alla guida tecnica.

Il presidente del club e tutti i membri del consiglio di amministrazione si sono dimessi; una decisione importante e che ora dovrà portare ad una nuova era all’interno del Deportivo La Coruna; la speranza, per i tifosi, è che si possa ripartire nel migliore dei modi perché parliamo di un club che merita ben altri palcoscenici. E’ piuttosto chiaro che, la prossima stagione, l’obiettivo del Deportivo è quello di guadagnare la promozione in Seconda Divisione, il primo passo per tornare in Liga. La sconfitta ai playoff di questa stagione deve essere vista come un punto di partenza e non di fine per un club con una storia importante alle spalle.