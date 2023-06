“Nelle prossime ore”: svolta Inter, maxi operazione col Chelsea

Molto potrebbe cambiare fronte mercato per il gruppo nerazzurro di Simone Inzaghi, anche il tecnico ci mette lo zampino e mostra le sue preferenze alla dirigenza

Programmazione da massimo rendimento, quella in casa Inter. Ogni tassello dovrà infatti incastrarsi al posto giusto entro la fine della stagione estiva per lasciare nelle mani di Simone Inzaghi una rosa completa, pronta e competitiva.

Fronte mercato la dirigenza nerazzurra sembra essere ormai nel pieno della propria operatività, tanto che lo stesso direttore sportivo Piero Ausilio avrebbe fatto le valigie nell’attesa di prendere un volo in direzione Londra per discutere – con ogni probabilità – di alcune operazioni in ballo con la controparte a tinte blu del Chelsea.

Innanzitutto resta da definire la posizione, abbastanza appesa ad un filo, del centravanti belga Romelu Lukaku. Secondo il giornalista de ‘FCInter1908.it’, Daniele Mari, ospite della trasmissione in diretta streaming su ‘TvPlay‘, l’ex Anderlecht resta la priorità in attacco soprattutto dopo il tremendo flop di Joaquin Correa: “Nelle prossime ore parleranno con il Chelsea nella speranza di riprendere Lukaku. Piace anche Koulibaly, ma in cambio loro vorrebbero Onana. Se dovessero saltare fuori nuovi fondi, allora potrebbero sorgere le condizioni per un’altra operazione a centrocampo“.

Inter, ore di fuoco: da Brozovic a Onana, passando per l’obiettivo Milinkovic-Savic

La cessione del portiere nerazzurro, dunque, spianerebbe una strada importante. Quella dell’arrivo di Sergej Milinkovic-Savic, sondato per anni da Giuseppe Marotta sin dai tempi della Juventus e vecchia conoscenza di Inzaghi. Una vera mina che potrebbe scalzare persino Marcelo Brozovic, altro profilo in esubero.

“Il croato potrebbe partire lasciando a Calhanoglu le redini della regia, così si libererebbe anche un posto per il ‘Sergente’. Sono settimane che Inzaghi lavora per lui, è la sua prima scelta. Ma serve vendere, per ricavare almeno 30 milioni. Inutile dire che Barella e Lautaro sono fuori dai discorsi di mercato“, ha poi concluso il collega nel corso della diretta. Recap importante, dunque, come fosse un crocevia di nomi. L’asse caldo, in ogni caso, resta quello con il Chelsea. Perché senza di esso e tutte le operazioni ad esso collegate, l’Inter brancolerebbe ancora nel buio.