Bonucci preannuncia l’addio: “Così non fa bene a nessuno”

Le dichiarazioni del difensore della Juve al termine del match contro la Spagna. Ecco le sue parole

Ancora una sconfitta per l’Italia di Roberto Mancini, che va ko contro la Spagna. Gli azzurri sono andati sotto dopo pochi minuti per un errore di Leonardo Bonucci.

Il difensore della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ci ha messo la faccia dopo la sconfitta: “Gli errori capitano e quello del primo gol è nato per il voler costruire da dietro – ammette ai microfoni di Sky Sport -. Ma è evidente che siano stati più bravi loro. Credo che nel primo tempo, però, abbiamo fatto una buona partita.

Leonardo Bonucci è tornato ad indossare la fascia da capitano e a giocare dal primo minuto, con la maglia dell’Italia, dopo una stagione non proprio da protagonista con i bianconeri: “Non giocare non fa bene a nessuno – prosegue il difensore -. Stasera sono qui per prendermi le responsabilità di quella che è stata la partita. Non mi nascondo dietro agli errori, dopo l’Olanda faremo delle valutazioni per i prossimi mesi”. Non è da escludere dunque che il match di domenica sia l’ultimo in azzurro.

Gruppo Italia – “Sta nascendo un gruppo che ha voglia di fare cose importanti. Gli episodi spesso ti premiano, altre volte di penalizzano, ma la fortuna te la crei, non arriva così per caso”