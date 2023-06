Allegri ribalta la Juventus: sacrificato anche Chiesa

Molti cambiamenti in vista nella Juventus, a cui contribuirà anche Allegri: la scelta del tecnico allontana Chiesa dai bianconeri

Una stagione complicata, con il rientro da un gravissimo infortunio e un rendimento andato troppo a lungo a singhiozzo, ma con miglioramenti evidenti nelle ultime settimane. Si è rivisto qualche sprazzo del ‘vero’ Federico Chiesa, che ha chiuso l’annata con 4 gol e 6 assist in 33 presenze totali. Ma che il prossimo anno potrebbe non essere più alla Juventus.

In Nazionale, per la Final Four di Nations League, il classe 1997 spera di chiudere con un sorriso l’annata, ma le riflessioni sul futuro sono già in corso. Vorrebbe giocarsi le sue carte e rilanciarsi con il club che ha investito fortemente su di lui, aspettandolo dopo il grave infortunio. Ma sa anche che le cose sono cambiate rispetto al passato e che, oltre al fatto che la società potrebbe scegliere di sacrificarlo in questa sessione di calciomercato per monetizzare, per lui potrebbero esserci ulteriori difficoltà anche una volta recuperata la piena efficienza fisica.

Chiesa e l’addio alla Juventus, Allegri ha già deciso

In questo, c’entra, evidentemente, Massimiliano Allegri, con il quale c’è stato qualche malumore per un utilizzo decisamente limitato. Se è vero che in una prima fase qualche problema fisico di assestamento aveva consigliato una gestione oculata, negli ultimi tempi Chiesa avrebbe probabilmente meritato più spazio.

E per il prossimo anno le cose non sembrano poter andare meglio, con Allegri che starebbe ragionando, più che sul ritorno al 4-3-3, su un 4-3-1-2 con Pogba da rilanciare in posizione di trequartista. Un modulo che andrebbe a penalizzare Chiesa, che ama partire dall’esterno per poi accentrarsi. Un utilizzo da seconda punta non sarebbe da escludere ma andrebbe in qualche modo a snaturare le caratteristiche dell’ex Fiorentina. A queste condizioni, l’addio non sarebbe una ipotesi da escludere, tutt’altro. Le prossime settimane in tal senso potrebbero essere cruciali. Di sicuro, una Juventus obbligata a raccogliere un attivo cospicuo dalle cessioni, avrà bisogno di dire addio a qualche pezzo pregiato. E Chiesa potrebbe non essere l’unico (Vlahovic?).