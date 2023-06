Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 14 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 14 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con l’intervento della politica sui processi sportivi: “Mai più casi Juve“, con un decreto a sancire l’applicazione di penalizzazioni solo dopo l’ultimo grado di giudizio. In alto, “Voglia di grande Milan“, con i tifosi rossoneri che ricordano Berlusconi nel giorno del funerale e chiedono uno scatto in avanti al club. Di spalla, le dichiarazioni al veleno di Mbappé sul Psg: “Qui ci sono limiti…“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, titolo principale dedicato al mercato: “Frattesi, è asta“, con praticamente tutte le big coinvolte e la Roma in pole. Giallorossi che spingono anche per l’attaccante: “Un blitz per Scamacca“. Altro titolo di mercato a centro pagina: “Inzaghi prenota Koulibaly“. In alto, “L’ultimo saluto al Cavaliere. L’Italia si ferma“: oggi i funerali di Berlusconi.

Su ‘Tuttosport’, “Il grande abbraccio” è il titolo che tributa l’ultimo saluto all’ex Presidente del Consiglio e presidente di Milan e Monza. In taglio alto, “Frattesi: avanti Juve!“: i bianconeri spingono per il talentuoso centrocampista.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 14 giugno

La rassegna stampa estera si concentra in molti casi su quello che sarà molto probabilmente il caso di mercato destinato a tenere banco. Vale a dire, quello sul futuro di Mbappé.

‘Marca’, in Spagna, titola “La partida del verano“, con tre carte con i volti dell’attaccante del Psg, del numero uno parigino Al Khelaifi e di Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Su ‘L’Equipe’, in Francia, invece, si pone l’accento sulle dichiarazioni polemiche del giocatore, che comunque vada tra un anno lascerà: “La mise au Poing“.