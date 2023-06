Nuovo verdetto UFFICIALE: quattro punti di penalizzazione

Il comunicato diramato dalla FIGC non lascia spazio a dubbi. Violazioni amministrative, c’è l’annuncio ufficiale

Continua l’intenso lavoro della Procura Figc. Sebbene i campionati delle varie Serie siano ormai terminati, ci sono ancora delle pendenze da risolvere. Verdetti da emanare che potrebbero stravolgere classifiche già delineate o cambiare le nuove.

Non sarà questo il caso del Siena. Il club toscano, infatti, lo scorso 8 maggio era stato penalizzato di altri 4 punti a causa di inadempienze amministrative, dopo il meno due cui aveva già dovuto far fronte. Verdetto amaro, che ha sbarrato l’accesso ai play-off. Sentenza alla quale il Siena ha provato a reagire, presentando ricorso alla Corte Federale d’Appello. Decisione, però, che non ha portato gli effetti sperati. La Corte, infatti, non solo ha confermato la penalizzazione inflitta dal Tribuna Federale Nazionale per le “violazioni in materia gestionale ed economica” effettuate, ma anche l’inibizioni disposta nei confronti del presidente Emiliano.

Ecco la nota ufficiale FIGC: “Violazioni amministrative: respinto il ricorso del Siena, confermati i 4 punti di penalizzazione. La Corte Federale D’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il ricorso dell’ACR Siena 1904 avverso i 4 punti di penalizzazione in classifica e l’ammenda di 1.000 euro inflitte dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. Confermata anche l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni disposta nei confronti del presidente del club Emiliano Montanari.”