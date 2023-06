Mancini, CT in bilico: le tentazioni di due top club

Il CT della Nazionale Roberto Mancini tra le permanenza in azzurro e i top club che lo mettono nel mirino: due proposte

Tre finali europee per i club e la finale del Mondiale Under 20 per i giovani di Nunziata, sono un ottimo segnale per il calcio italiano, anche se alla fine sono arrivate quattro sconfitte. Il CT della Nazionale Roberto Mancini spera che questo possa fornire un buon abbrivio per il futuro azzurro, a partire dalla Final Four di Nations League in programma in questi giorni. Domani, la semifinale con la Spagna, per andare a caccia di una finale contro Olanda o Croazia.

Per l’Italia, le prospettive, con giovani di talento in arrivo, possono essere importanti, ma occorreranno conferme nel prossimo futuro. Dopo l’estate, da conquistare una qualificazione a Euro 2024, per poi puntare al Mondiale 2026, appuntamento da non fallire nella maniera più assoluta dopo aver saltato addirittura due fasi finali consecutive.

Mancini, missione Mondiale ma con dubbi sullo sfondo

Quello della prossima rassegna iridata è l’orizzonte mentale e contrattuale di Mancini, che può trovare nuovi stimoli nel rinnovamento della sua Nazionale. Ma restano dei dubbi sulla prosecuzione del suo percorso.

Incideranno i risultati del prossimo futuro, naturalmente, ma ci sono anche le tentazioni dei top club che potrebbero portarlo verso una strada diversa. C’è stato l’interessamento del Napoli, dall’estero le candidature di Psg e Manchester City potrebbero avere maggior peso e condurlo a una decisione differente. Al momento la Federazione si fa forza di un contratto solido, ma il calciomercato è sempre in azione, anche per quanto riguarda la posizione di un CT.