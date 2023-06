Lettera ufficiale dell’Uefa: la scelta sulla Juve

Le ultime indiscrezioni sulle mosse di Ceferin e sull’organizzazione delle prossime competizione europee fornita dal “Mundo Deportivo”

Quella che si è appena conclusa è stata una stagione piuttosto difficile dentro e fuori dal campo. Sono stati diversi i temi che hanno calamitato l’attenzione mediatica senza soluzione di continuità, a cominciare dai vari casi legati alla Juventus.

Alla fine il club bianconero è riuscito a trovare l’accordo con la Procura Federale per il patteggiamento per la manovra stipendi. Scenario che potrebbe aver portato anche ad un riassetto delle possibili decisioni UEFA, che però ancora non state ufficializzate. La Juve, del resto, sta provando a ricucire lo strappo che in tempi e in modi diversi si era materializzato nel corso degli anni scorsi, anche se una stangata da parte di Ceferin non è affatto da escludere.

Intanto indiscrezioni importanti sulla composizione delle varie competizioni europee è stato fornito dal Mundo Deportivo. Secondo quanto riferito, infatti, l’UEFA avrebbe già comunicato a tutte le federazioni nazionali la configurazione di Champions League, Europa League e Conference League dopo le modifiche necessarie. Cambiamenti che non coinvolgerebbero il Barcellona, attualmente invischiato nel caso Negreira.

La circolare con cui sarebbero stati delineati i vari step descrive in dettaglio l’elenco di accesso per la Champions adotta in conformità con la decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 4 aprile 2023 in merito all’impatto legato alle partecipazione delle squadre russe. Il City accede direttamente alla fase a gironi come detentrice del trofeo, ragion per cui libera un posto in più per un altro club, in questo caso lo Shakhtar Donetsk. Il resto delle modifiche, ad ogni modo, riguardano l’accesso ai turni preliminari. Staremo a vedere quali saranno le scelte sul fronte Juve, per le quali dovrebbero essere decisive le prossime settimane.