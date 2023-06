DIRETTA Nations League, Olanda-Croazia: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘De Kuip’ tra l’Olanda di Koeman e la Croazia di Dalic in tempo reale

L’Olanda ospita la Croazia a Rotterdam nella prima semifinale della Nations League 2023. Una sfida di sola andata che mette in palio la finale di domenica che sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs.

Da un lato gli Oranje di Ronald Koeman, padroni di casa di queste final four, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il loro girone davanti a Belgio, Polonia e Galles e vogliono sfruttare il fattore campo per dare una gioia ai loro tifosi e raggiungere la finalissima. Dall’altro i Vatreni di Zlatko Dalic, che hanno conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali battendo il Marocco, hanno invece primeggiato su Danimarca, Francia e Austria nel loro girone. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet su Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv8. L’unico precedente ufficiale tra le due Nazionali risale ai Mondiali di Francia ’98, con i balcanici che si imposero 2-1 nella finale per il terzo posto. Calciomercato.it vi offre il match del ‘De Kuip’ tra Olanda e Croazia in tempo reale.

Probabili formazioni Olanda-Croazia

OLANDA (4-3-3): Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Xavi Simons. CT Koeman

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. CT Dalic