Singo pronto per una big: Juventus in corsa con Inter e Roma | CM.IT

Sfida di calciomercato in vista tra Juventus, Inter e Roma. Tutte sono interessate a Singo, esterno destro ivoriano del Torino

Chiusa la stagione calcistica 2022-23 con la finale di Champions League vinta dal Manchester City, entra nel vivo la sessione estiva di calciomercato. E’ tempo di portare a termine le trattative impostate nei mesi scorsi o di intavolarne delle nuove.

Tra i calciatori più chiacchierati c’è Wilfried Singo, 22enne esterno destro ivoriano in scadenza di contratto tra un anno con il Torino. Nelle ultime ore è circolata la voce di un accordo tra il giocatore e la Juventus ma in realtà, come appreso da Calciomercato.it, non c’è ancora alcuna intesa tra il club bianconero e l’entourage del numero 17 granata. Di sicuro Singo si sente pronto al salto di qualità la prossima stagione e vorrebbe sbarcare in una big della Serie A. Per questo ha messo in stand-by la proposta di rinnovo del contratto, creando qualche malumore nella società. Il Toro, infatti, ha un altro piano.

Calciomercato Juventus, Singo tra i possibili eredi di Cuadrado

Pronta ad una sorta di rivoluzione, la Juve ad oggi è la squadra che più si è interessata a Singo. Sulla corsia di destra c’è Cuadrado in scadenza di contratto – sebbene potrebbe rinnovare con ingaggio ridotto – e De Sciglio ai box per infortunio.

Urbano Cairo, però, non è intenzionato a fare sconti, soprattutto ai ‘cugini’. Anzi, il presidente del Torino punta a scatenare un’asta che coinvolga altri due club che hanno espresso interesse in Singo: si tratta dell’Inter in caso di cessione di Dumfries e della Roma che sta provando a vendere Karsdorp. Ma anche alcune formazioni della Premier League inglese che potrebbero far lievitare il prezzo del cartellino. Staremo a vedere.