Otto ore bloccati a Tunisi solo per l’Inter: l’odissea dei tifosi nerazzurri di ritorno da Istanbul

Vi raccontiamo la storia di alcuni tifosi dell’Inter, reduci dalla sfida di Champions League a Istanbul contro il Manchester City, che hanno vissuto una domenica infernale di rientro a Milano

Se pensate che perdere la finale di Champions League dopo un viaggio fino ad Istanbul per tifare la propria squadra del cuore sia già abbastanza dolorosa, allora non conoscete la storia di alcuni tifosi nerazzurri che, nella giornata di domenica, di rientro proprio dalla città turca, hanno vissuto una vera e propria odissea per rientrare a Milano Malpensa.

Partiamo dall’inizio. Vista la finale di Champions League e la grande affluenza di persone a Istanbul, i biglietti aerei nelle ultime settimane sono schizzati alle stelle e molte persone si sono trovate a dover selezionare delle tratte con degli scali, in questo caso uno, per abbassare un po’ il costo del viaggio e contenere comunque i tempi. In quest’occasione, la durata prevista, compreso tutto, era di poco meno di sei ore. Partenza dall’aeroporto IST di Istanbul alle 12.50 locali e arrivo a Tunisi, tappa dello scalo, alle 13.35 della capitale africana. Ed ecco il primo ritardo. l’aereo, della compagnia di bandiera della Tunisia, spicca il volo con oltre 2 ore di ritardo e arriva a destinazione alle 17 di Tunisi.

Istanbul, cronaca di un’odissea: lo scalo a Tunisi

Ma c’è un altro problema. Il secondo trasferimento, da Tunisi a Malpensa, era previsto alle 14.45 locali per poi arrivare alle 17.35 italiane, per un totale di 1 ora e 50 minuti di volo. Qualche giorno prima c’è stata una piccola modifica dell’orario, ampiamente comunicata dalla compagnia, poi, però, il dramma. All’arrivo al Terminal di Tunisi, l’aereo non c’è e l’attesa dei tifosi dell’Inter, la stragrande maggioranza degli occupanti dell’aereo, si allunga sempre di più. Il volo, che era previsto alle ore 14.45 locali, prenderà il decollo soltanto all’una di notte di Tunisi, un’attesa estenuante. Ma i tifosi non si sono lasciati demordere e, per ingannare il tempo, hanno cantato, fatto festa e inneggiato ai loro beniamini per gran parte del tempo fino al momento dell’atterraggio a Malpensa, alle 02.45 italiane. Una vera e propria odissea, tutta per l’Inter che, nonostante la sconfitta, ha regalato una grandissima prestazione ai tifosi nerazzurri presenti all’Ataturk di Istanbul.