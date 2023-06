“Non è il momento”: Zidane dice tutto, annuncio improvviso

Il francese è ancora senza squadra dopo l’addio al Real Madrid. Il suo sogno era la panchina della Francia, ma dopo il Mondiale è arrivato il rinnovo di Deschamps

Zinedine Zidane torna a parlare, stavolta tramite una intervista a ‘GQ’. Il tecnico francese è ancora senza squadra, con gli accostamenti pressoché frequenti alle ex Juventus e Real Madrid, come al PSG e – di recente – addirittura al Napoli per il post Spalletti.

“Dopo la prima esperienza a Madrid avevamo vinto molto, e io avevo bisogno di una pausa. Dopo otto mesi, Florentino Perez mi ha chiamato e sono tornato subito. Avrei potuto dire a me stesso: ‘Ho fatto quello che ho fatto. Perché rimettermi lì dentro?’. Però non ho calcolato tutto questo, io vado d’istinto”.

Zidane avrebbe voluto diventare CT della Francia, ma dopo il Mondiale Deschamps ha rinnovato il contratto.

“Ho detto spesso che, quando sei stato nella squadra francese come giocatore e poi diventi allenatore, è logico pensarci. Ma non è questo il momento. Quando ero a Cannes, volevo andare al Bordeaux. Poi ho voluto giocare alla Juve e al Real Madrid visto che ognuna era una sfida diversa e più grande. Si chiama semplicemente ambizione. Sono sempre stato ambizioso e ho sempre creduto in me stesso”.