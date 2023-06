Lukaku ‘tradisce’ l’Inter a sorpresa: nuova destinazione

Romelu Lukaku può dire addio a sorpresa all’Inter, il belga tentato da un’offerta clamorosa: svolta inattesa

Nonostante gli errori nella finale di Champions League, l’Inter sembrerebbe determinata a fare di tutto per confermare Lukaku anche nella prossima stagione. E anche il giocatore, fino a poco fa, sembrava volenteroso di rimanere in nerazzurro, dopo aver fatto di tutto in prima persona, un’estate fa, per lasciare il Chelsea, anche se solo in prestito. Ma sul belga arrivano novità che se confermate avrebbero del clamoroso.

Secondo ‘Goal.com’, infatti, Lukaku avrebbe avuto un incontro a Parigi con la dirigenza dell’Al Hilal, che gli avrebbe presentato un’offerta considerevole. Sul piatto ci sarebbe un biennale da ben 25 milioni di euro a stagione.

Una trattativa che però avrebbe bisogno di diversi incastri per concretizzarsi. Sembra che il belga sia intenzionato a chiedere una cifra addirittura maggiore, per accettare il trasferimento in Arabia. Inoltre, il Chelsea vorrebbe, per la cessione a titolo definitivo, una cifra di almeno 50 milioni di euro, che il club saudita, per il momento, non vorrebbe corrispondere, anche se dei margini ci sarebbero per venire incontro alle richieste dei ‘Blues’.