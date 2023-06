Abbonamenti Milan, prezzi biglietti per San Siro: tutto quello che devi sapere

Con un San Siro sempre colmo di passione per i colori del Milan, il club rossonero ha appena lanciato la campagna abbonamenti per il 2023/24. Vediamone tutte le caratteristiche essenziali, per non perderne i vantaggi.

Il club rossonero è tra le prime società sportive ad aver dato informazioni e dettagli circa la nuova campagna abbonamenti per la stagione di Serie A 2023-2024. Da alcuni giorni infatti è possibile acquistarli, dato che dal 25 maggio è attiva la fase di prelazione rivolta agli abbonati per la stagione 2022-2023 – secondo un meccanismo consolidato e collaudato.

In campionato e in coppa i rossoneri hanno sempre grandi ambizioni, come peraltro imposto dal blasone e dalla lunga storia costellata di successi. Ecco allora che il club vorrà sicuramente riprovarci la prossima stagione e, per farlo con il maggior supporto possibile dei tifosi, il lancio tempestivo della nuova campagna abbonamenti è ben comprensibile.

L’abbonamento permetterà di assicurarsi il proprio posto a sedere allo stadio di San Siro, in modo da poter vedere tutte le 19 partite di Serie A, più la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. In più, l’acquisto dell’abbonamento darà il diritto a sconti speciali negli Store ufficiali AC Milan e al Museo Mondo Milan. Vediamo dunque più da vicino i dettagli della nuova campagna abbonamenti Milan stagione 2023-2024.

Come funzionano gli abbonamenti Milan stagione 2023-2024

Vediamo quali sono le tipologie di abbonamento Milan stagione 2023-2024, in base alle indicazioni di cui al sito web ufficiale del club rossonero. Ebbene, abbiamo sia l’abbonamento Classic, sia quello Club 1899: analizziamoli separatamente.

Abbonamento Classic

Si tratta in pratica dell’abbonamento ‘normale’ dell’appassionato tifoso rossonero. Eccone di seguito le caratteristiche essenziali:

prezzo a partire da 249 euro (settore Terzo Rosso Centrale);

miglior prezzo assicurato rispetto all’acquisto di biglietti partita singola;

diritto di prelazione per la partita di coppa del club rossonero;

cambio nominativo illimitato;

sconti ad hoc per il tifoso e ci riferiamo in particolare allo sconto del 10% sul merchandising presso tutti i Milan Store e alla riduzione ingresso Museo Mondo Milan a 15 euro;

facoltà di scelta delle riduzioni Family, Under 25 e Senior.

In particolare gli abbonamenti con riduzioni speciali risultano essere delle opportunità molto interessanti, ricorrendone i rispettivi presupposti. Tornano infatti gli abbonamenti per la Tribuna Family al Primo Anello Verde, dato che parte dei settori sono rivolti all’acquisto delle card in formula famiglia, con la facoltà di collegare – a un abbonamento intero – fino a 3 abbonamenti per minorenni, Under16 e/o Under 6.

Da notare però che, secondo una precisa disposizione del regolamento sulla campagna abbonamenti Milan stagione 2023-2024, gli abbonamenti Family possono essere comprati esclusivamente a Casa Milan e sul circuito Vivaticket. Ma vi sono anche sconti speciali per gli abbonamenti rivolti agli Under 25 al Primo Verde e al Primo Arancio Laterale e per gli Over 65 al Primo Arancio e nelle poltroncine Arancio.

Per attivare subito l’abbonamento Classic, l’appassionato tifoso milanista potrà fare riferimento a questa pagina web.

Abbonamento Club 1899

Questo è in pratica l’abbonamento ‘deluxe’ del tifoso rossonero, che potrà così contare su una serie di servizi ulteriori. Ecco di seguito le sue caratteristiche:

prezzo a partire da 1.800 euro;

prezzo conveniente rispetto all’acquisto del pacchetto hospitality per la partita singola del Milan;

posto VIP;

Food & Beverage post match;

esperienze esclusive;

diritto di prelazione sulle coppe;

cambio nominativo illimitato;

sconti ad hoc, ovvero lo sconto 10% sul Merchandising presso tutti i Milan Store

e la riduzione ingresso Museo Mondo Milan a 15 euro;

Welcome Pack.

L’abbonamento in oggetto sarà ambito da non pochi appassionati, data la varietà di benefit che comporta. Ma il costo evidentemente non sarà alla portata di tutte le tasche.

Il Milan, dopo aver dato il via agli abbonamenti in VIP Hospitality, ripropone dunque l’iniziativa in riferimento alla campagna abbonamenti Serie A stagione 2023-2024, dando la possibilità di comprare l’abbonamento “Club 1899”. Quest’ultimo consentirà – come accennato – di vivere la stagione nelle aree più eleganti ed esclusive dell’impianto di San Siro, con ristorazione ad hoc e speciali servizi di assistenza per rendere privilegiata l’esperienza del tifo rossonero. Il tutto per arricchire al massimo la soddisfazione del tifoso rossonero.

Per attivare subito l’abbonamento Club 1899, l’appassionato tifoso milanista potrà fare riferimento a questa pagina web.

Come fare l’abbonamento al Milan

Secondo una prassi che è comune a varie squadre di calcio, le modalità per comprare la tessera stagionale rispettano ciò che già era previsto nel recente passato. Ecco allora che l’appassionato tifoso rossonero, che non vuole perdersi alcuna partita casalinga del proprio club del cuore, potrà comprare gli abbonamenti Milan 2023/24:

online su abbonamenti.acmilan.com;

presso la biglietteria di Casa Milan , i cui sportelli sono aperti dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19 con orario continuato;

, i cui sportelli sono aperti dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19 con orario continuato; in uno dei punti vendita Vivaticket sparsi sul territorio nazionale.

Siamo innanzi a più modalità disponibili e non soltanto quella digitale (oggi però sempre più diffusa), per venire incontro alle esigenze di una variegata tifoseria. Inoltre, troviamo una serie di fasi previste ed articolate proprio per ottimizzare l’iter della campagna abbonamenti Milan stagione Serie A 2023-2024. Vediamole di seguito.

Fase 1

Come accennato c’è una prelazione per gli abbonati 2022-2023 perché dalle ore 17 del 25 maggio scorso alle ore 23:59 dell’11 giugno prossimo gli abbonati della stagione 2022-2023 potranno:

confermare il loro posto,

o altrimenti dalle ore 15 del 12 giugno alle 23:59 del 14 giugno, scegliere un diverso settore e sceglierne uno tra quelli disponibili, con listino prezzi ad hoc.

Il tutto per agevolare al meglio proprio chi ha dimostrato già in passato un grande attaccamento ai colori rossoneri.

Fase 2 – Waiting list

Dalle ore 15 del 15 giugno alle 23:59 del 18 giugno, gli appassionati sostenitori del Milan che, nell’anno passato, si erano iscritti alla cosiddetta “Waiting List” potranno effettuare un abbonamento scegliendo un posto tra quelli disponibili – ed avendo a disposizione un listino ad hoc.

In altre parole si tratta di 3 giorni rivolti ai nuovi abbonati che si sono iscritti alla citata lista di attesa. Si può accedere con priorità alla vendita del nuovo abbonamento con un prezzo conveniente. Anche questa è dunque una fase molto vantaggiosa per i nuovi abbonamenti Milan Serie A stagione 2023-2024.

Fase 3 – Nuovi abbonamenti

Infine, la consueta fase della cosiddetta vendita libera, che partirà dalle ore 15:00 del 20 giugno. I dettagli saranno però resi noti in un secondo tempo, in modo da agevolare le fasi anteriori.

Ulteriori considerazioni sulla fase di ‘vendita libera’

Ricordiamo altresì che, nel contesto del calcio italiano, la “vendita libera” nella campagna abbonamenti alle partite di un club – in questo caso del Milan – si riferisce alla fase finale nella quale cui i biglietti per gli abbonamenti ai match casalinghi sono resi disponibili al pubblico in generale, senza l’applicazione di restrizioni o priorità. Nell’ambito di questa fase qualsiasi persona sia interessata a comprare un abbonamento per le partite del club, può farlo – a patto che siano ancora disponibili posti per i quali fare un abbonamento.

Come abbiamo visto poco sopra, la cd. ‘vendita libera’ è di solito preceduta da fasi anteriori di vendita rivolte a gruppi specifici, ovvero gli abbonati fedeli. Ecco perché la prima fase della campagna offre ai membri esistenti o ai sostenitori più appassionati la possibilità di assicurarsi un posto prima che i biglietti siano resi disponibili al pubblico generale – secondo la citata prelazione.

Conseguentemente, chi non è riuscito in precedenza ad acquistare il nuovo abbonamento Milan partite di Serie A 2022-2023, come pure chi è nuovo tifoso, potrà farlo con la vendita libera.

Abbonamento Milan stagione 2023-2024: prezzi settori

Le modalità per l’acquisto della tessera stagionale vanno in continuità con il passato: come accennato in precedenza, sarà possibile acquistare gli abbonamenti 2023/24 online su abbonamenti.acmilan.com, presso la biglietteria di Casa Milan e i punti vendita Vivaticket.

Per quanto riguarda i prezzi, il sito web del Milan è molto chiaro nell’esporli, con una mappa ad hoc dello stadio San Siro, in cui con il cursore del mouse è possibile cliccare per vedere qual è il prezzo praticato nelle varie zone dell’impianto.

Ebbene, specialmente se confrontati con i prezzi degli abbonamenti di altri top club italiani, restano tutto sommato alla portata di quasi tutte le tasche i prezzi di gran parte dei settori di San Siro, per i match casalinghi del Milan nella prossima stagione. Si va dai 249 euro per un posto in Terzo Anello Rosso nella Tribuna Centrale ai molto più gravosi 3.150 euro per assicurarsi un posto in Tribuna d’Onore. Prezzi tutto sommato sostenibili sono anche quelli della zona Arancio (distinti), come ora vedremo.

Ecco l’elenco del costo degli abbonamenti del Milan stagione 2023 – 2024, settore per settore:

Tribuna Onore Rossa 3.150 euro;

poltroncine Rosse Centrali 2.800 euro;

poltroncine Rosse 2.100 euro;

poltroncine Arancio Centrali 1.200 euro – 1.500 euro;

poltroncine Arancio 1.000 euro;

Primo Anello Arancio 650 euro;

Primo Anello Arancio Laterale 500 euro;

Primo Anello Blu 400 euro;

Primo Anello Verde 400 euro;

Secondo Anello Rosso Centrale 580 euro;

Secondo Anello Rosso 550 euro;

Secondo Anello Rosso Laterale 450 euro;

Secondo Anello Arancio Centrale 530 euro;

Secondo Anello Arancio 510 euro;

Secondo Anello Arancio Laterale 400 euro;

Secondo Anello Blu 280 euro;

Secondo Anello Verde 260 euro;

Terzo Anello Rosso Centrale 249.

Per ulteriori informazioni rinviamo comunque alla pagina ad hoc con la mappa dello stadio e la suddivisione in settori, che permette di avere una immediata idea visiva della distribuzione dei prezzi.

Come acquistare la tessera del tifoso Milan: il requisito della CRN Card

Attenzione però a quanto segue. Secondo una regola già vista presso altri club, al fine della sottoscrizione dell’abbonamento AC Milan stagione 2023/24 il tifoso rossonero dovrà essere in possesso della CRN Card in corso di validità e di un documento d’identità, che serve anche per i minori che intendono essere abbonati.

Secondo un meccanismo collaudato, infatti, l’abbonamento è caricato sulla CRN, obbligatoria per entrare allo stadio. Non si tratta di quella che fu la cd. ‘tessera del tifoso’, ma è qualcosa di tutto sommato simile. Ricordiamo che fino ad alcuni anni fa la tessera del tifoso era un documento obbligatorio per entrare a vedere la partita e che aveva lo scopo di contrastare la violenza negli stadi, garantire la sicurezza, identificare in modo univoco i tifosi e promuovere comportamenti responsabili.

In particolare della CRN Card è importante ricordare quanto segue:

lo strumento agevola l’esperienza allo stadio del tifoso, in quanto potrà essere comprata anche in ipotesi di restrizioni alla vendita previste dalle autorità e permetterà di seguire i rossoneri in trasferta se previsto l’obbligo di tessera del tifoso;

può essere attivata con l’abbonamento o i singoli biglietti intestati al tifoso e permette di conseguire da parte di un abbonato l’accesso allo stadio per una singola partita con il cambio nominativo;

è essenziale che in riferimento ad essa i propri dati siano sempre aggiornati e, pertanto, dal proprio account MyMilan si potrà sempre mantenere il proprio profilo aggiornato.

Di fatto oggi la citata CRN card svolge ancora la funzione di ‘catalogazione’ della tifoseria ed anzi, tutte le società dei maggiori campionati italiani emettono la loro specifica tessera, delle dimensioni di una carta di credito, che cambia il suo nome in base alla squadra. Da notare peraltro che questa card non può essere richiesta dalle persone che abbiano ricevuto condanne per reati commessi all’interno degli stadi negli ultimi 5 anni o che siano sottoposte al divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo).

Per ulteriori informazioni rinviamo comunque alla pagina ad hoc sul sito web AC Milan.

Dove comprare gli abbonamenti stagione 2023-2024 Milan

Giova ribadire che gli abbonamenti alla nuova stagione di Serie A dei rossoneri possono essere acquistati online su abbonamenti.acmilan.com, ma anche presso la biglietteria di Casa Milan e i punti vendita Vivaticket.

Dal maggio 2014 Casa Milan è una una nuova sede moderna e funzionale, che accoglie i tifosi e tutti i curiosi che vogliono saperne di più sui rossoneri. Gli obiettivi sono la passione condivisa e la partecipazione con il club, in modo da unire sportivamente dipendenti, calciatori, tifosi, amanti del calcio, cittadini di Milano e turisti. Ecco perché a Casa Milan il tifoso potrà anche sottoscrivere il nuovo abbonamento alle partite di Serie A. Per maggiori informazioni rinviamo comunquealla pagina web ad hoc.

Invece, Vivaticket consiste in una società specializzata nella gestione e distribuzione di biglietti per spettacoli, concerti, partite di calcio e altri eventi culturali o sportivi. Ecco perché è utile anche per sottoscrivere un nuovo abbonamento per la stagione Serie A 2023-2024. Per maggior informazioni rinviamo anche qui alla pagina web ad hoc.

Come fare il cambio nominativo Milan

Il tifoso rossonero deve inoltre sapere che, in riferimento alla campagna abbonamenti Milan stagione 2023-2024, è possibile cedere il proprio diritto d’accesso di ogni partita ad un altro titolare di carta CRN, attraverso il servizio di cambio nominativo gratuito.

Lo rimarchiamo: il cambio nominativo – partite incluse nell’abbonamento intero – può essere compiuto per ciascuna partita (salvo differenti disposizioni di sicurezza), soltanto a favore di altri titolari di CRN Card. Da notare altresì che il servizio di cambio nominativo è attivo esclusivamente sul web sul sito ufficiale del club e viene attivato nei giorni subito prima il match.

In caso di abbonamento Family, il sito web del Milan spiega che gli abbonamenti Under16 e Under6 non saranno oggetto di cessione, invece sull’abbonamento dell’adulto potrà essere compiuto il cambio nominativo, soltanto a favore di altri titolari di CRN Card.

Le partite comprese nell’abbonamento Senior possono essere cedute soltanto ad altri tifosi Senior (nati entro il 31 Dicembre 1958). Mentre le partite incluse nell’ambito dell’abbonamento Under 25 possono essere cedute soltanto ad altri Under 25 (nati dal 1 Gennaio 1998). E il soggetto al quale cedere l’abbonamento dovrà a sua volta essere titolare di una tessera CRN.

Sottolineiamo inoltre che, nell’ambito degli abbonamenti alle squadre di calcio, il cambio nominativo consiste in quell’operazione che permette di trasferire la titolarità dell’abbonamento da un soggetto all’altro. Ciò può essere doveroso laddove il titolare originale dell’abbonamento non sia più nella condizione di usarlo o intenda assegnarlo ad un’altra persona, per le più diverse ragioni.

Chiaro che il cambio nominativo consentirà al nuovo titolare di usufruire di tutti i vantaggi e i diritti associati all’abbonamento, come l’accesso ai match casalinghi del club AC Milan, la priorità nella compravendita dei biglietti per i match e altre eventuali agevolazioni previste a favore degli abbonati.

Per ulteriori informazioni sul servizio di cambio nominativo, rinviamo alla pagina web ad hoc sul sito ufficiale del Milan.

Annullamento abbonamento AC Milan

Per quanto riguarda ogni possibile chiarimento circa l’annullamento e il rimborso dei biglietti è possibile fare riferimento al customer care AC Milan al numero 02.62284545 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19).

Numeri di telefono, mail e orari biglietteria

Il club rossonero viene incontro al tifosi non soltanto con un’area informazioni ad hoc sul proprio sito web, in cui l’appassionato tifoso può venire a conoscenza di tutti i dettagli degli abbonamenti per le partite del Milan. Infatti la società rossonera garantisce al tifoso un’esperienza omnicanale con aree digitali ad hoc su app, sito e assistenza dedicata dell’Help Center, via email e telefono, 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19. L’utilissima area FAQ è presente in questa pagina web.

L’interessato a sciogliere i propri dubbi potrà anche compilare un form ad hoc, in cui potrà inserire l’argomento su cui formulare il quesito, il dettaglio del contatto, i propri dati anagrafici ed anche caricare un documento.

Riportiamo infine una serie di contatti utili, di cui al sito web ufficiale di AC Milan:

Biglietti e abbonamenti: 02-62.28.45.45;

CRN Card: 02-62.28.45.45;

Premium & Hospitality: 02-62.28.45.45;

Museo Mondo Milan FAQ Museo 02.62.28.56.04;

Bistrot dello Sport: 02-62.28.56.16;

Milan Academy: 02-62.28.45.45.

Come accennato, gli orari del servizio Call Center vanno dal lunedì al venerdì, tutti i giorni, dalle 9.00 alle 19.00.

Per le richieste di sponsorizzazioni commerciali, la mail di riferimento è sponsorshipenquiries@acmilan.com. Invece, per le richieste di licenze commerciali la mail da contattare è licensingenquiries@acmilan.com. Infine, per richieste di informazioni e chiarimenti su eventi aziendali allo stadio o presso Casa Milan l’interessato dovrà scrivere a eventi@acmilan.com