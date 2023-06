Scout Lecce in Olanda: nel mirino Lance Duijvestijn | ESCLUSIVO

Emissario del club salentino presente ieri al ‘De Oude Meerdijk di Emmen per la sfida tra la squadra locale e l’Almere City

Raggiunta una meritata salvezza, il Lecce si sta già muovendo in vista della prossima stagione. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, ieri scout del club salentino erano al ‘De Oude Meerdijk di Emmen per la sfida tra la squadra locale e l’Almere City valevole per il ritorno dei playoff della Keuken Divisie, l’equivalente della nostra Serie B.

Il match è stato vinto 2-1 dall’Almere City, già vittorioso all’andata per 2-0, che così ha conquistato la promozione in Eredivisie. Nel mirino del Lecce proprio l’autore della doppietta nel primo round, vale a dire Lance Duijvestijn.

Duijvestijn è un calciatore che, alle elevate doti tecniche, abbina una fisicità importante (è alto 183cm). Potremmo definirlo un trequartista ‘moderno’.

Top scorer dei playoff, il classe ’99 piace molto al Lecce, non a caso andato fino in Olanda per seguirlo dal vivo. Il suo contratto con l’Almere scade fra un anno, dunque il suo cartellino potrebbe essere acquistato a condizioni economiche molto vantaggiose.