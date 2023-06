Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 12 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 12 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con le mosse dell’Inter per confermarsi ad alti livelli in Europa: “Inter formato gigante“, con l’idea di mettere le mani sulla coppia Lukaku-Scamacca. In basso, spazio a quelle del Milan: “Avanti Thuram, c’è pure Taremi. Origi in uscita“. In taglio alto, titolo dedicato ai trionfi di Bagnaia con la Ducati nel Gp d’Italia della MotoGP e della Ferrari nella 24 Ore di Le Mans: “Tutto rosso“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, il protagonista è il “Principe Ranieri“: impresa del tecnico con il Cagliari, che vince a Bari al 94′ lo spareggio per salire in Serie A. “Festa Rossa” è il titolo dedicato alle imprese di Ducati e Ferrari, mentre di lato “L’Inter non taglia Lukaku” conferma che i nerazzurri vogliono ripartire dal belga.

Su ‘Tuttosport’, quasi a tutta pagina gli eventi della domenica motoristica con il titolo “Onda Rossa“. In basso, le mosse di mercato della Juventus: “Juve, ecco tre nuove frecce tricolori“, con i nomi di Parisi, Mazzocchi e Missori per le fasce difensive.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 12 giugno

La nostra mini carrellata all’estero di oggi si divide tra Francia e Spagna, con altri eventi della domenica sportiva piuttosto importanti.

In Francia, a Parigi, è stato il giorno del record di Djokovic, 23esimo titolo del Grande Slam al Roland Garros: “De la terre à la lune“. In Spagna, il ‘Mundo Deportivo’ si occupa delle mosse di mercato del Barcellona: “Carrasco si sale Ferran“.