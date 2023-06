Pagelle portieri Napoli 2022-2023: Meret va oltre la sufficienza

E’ stata una stagione indimenticabile per il Napoli; i partenopei sono tornati a vincere lo scudetto. Meret tra i principali protagonisti.

La stagione 2022/2023 difficilmente sarà dimenticata dal Napoli e dai suoi tifosi; il popolo partenopeo, a più di trent’anni di distanza, è tornato a vincere lo scudetto e lo ha fatto con pieno merito. Squadra tanto bella da vedere quanto efficace e il merito va, senza ombra di dubbio, a Spalletti; il tecnico ha saputo dare una precisa identità di gioco ai propri ragazzi che hanno risposto nel miglior modo possibile dominando qualsiasi tipo di avversario.

Tra i punti di forza di questa squadra, oltre al gioco, troviamo senza dubbio la difesa; il reparto arretrato, a partire dai portieri, è stato elemento fondamentale nella cavalcata scudetto del Napoli. Andiamo a vedere i voti della rosa partenopea partendo proprio dai due portieri.

Il titolare della squadra è stato Meret e bisogna andare a ricordare una cosa fondamentale; l’estremo difensore, nel corso della passata sessione estiva di mercato, sembrava poter dire addio al Napoli per lasciar posto a Keylor Navas. Affare che sembrava destinato ad andare in porto salvo poi saltare negli ultimi giorni di mercato.

E’ stato Meret, dunque, il titolare del Napoli; una stagione assolutamente positiva quella dell’estremo difensore azzurro che ha saputo prima conquistare la fiducia di tutti e poi difendere, nel migliore dei modi, la porta partenopea. Sono stati diverse le partite in cui Meret, con le sue parate, ha portato un contributo importante alla squadra di Spalletti; una sere di interventi che lo hanno fatto diventare tra i migliori del campionato nel suo ruolo.

Avere una difesa forte davanti a lui gli ha sicuramente facilitato il lavoro ma Meret ha dimostrato, oltre ad abilità tecniche, la personalità e la leadership per essere il titolare di una squadra con grandi ambizioni. E’ per questo che la sua stagione merita un bel sette pieno; il Napoli del prossimo anno ha una certezza decisamente importante da cui ripartire.

Pagelle Napoli, i portieri: per Gollini stagione deludente

Molto diverso il discorso da fare per Gollini la cui stagione era iniziata con ben altre aspettative; la scorsa estate è passato alla Fiorentina con l’obiettivo di vivere un campionato da assoluto protagonista. Le cose non sono andate per il verso giusto con Gollini a lasciare i viola già nella sessione invernale di mercato.

Il passaggio al Napoli ha avuto conseguenze positive dal momento che Gollini si è laureato, pur senza dare un contributo importante, campione d’Italia. E’ vero il portiere ha fatto parte della rosa che ha vinto lo scudetto ma la sua stagione non la possiamo sicuramente considerare positiva; il voto in pagella non può essere insufficiente e, nello specifico, quattro e mezzo.