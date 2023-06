Juve, stavolta può dire addio: doppia pista in Premier

Juventus, questa volta l’addio è davvero vicino: due pretendenti dalla Premier League

La scorsa estate, nelle ultime ore di mercato, è approdato con grande sorpresa a Liverpool, ma l’avventura inglese di Arthur è certamente da dimenticare.

Il centrocampista brasiliano non è sostanzialmente mai stato preso in considerazione da Jurgen Klopp e tornerà a Torino visto che non sarà riscattato. L’ex giocatore di Gremio e Barcellona non rientra però nei piani della Juventus e i bianconeri sono in cerca di acquirenti. Cedere il giocatore non è però semplice, soprattutto visto lo stipendio e il fatto che pochi sembrano intenzionati a volergli dare nuove occasioni. Difficile quindi la cessione a titolo definitivo, più facile l’ipotesi prestito, ma nel frattempo sembrano farsi avanti un paio di possibilità.

Juventus, due club su Arthur: piace in Premier League

Dall’Inghilterra sottolineano infatti come, nonostante Arthur abbia avuto pochissime occasioni in stagione, ci siano comunque estimatori in Premier League del giocatore brasiliano.

Lo riporta il ‘Daily Mail’ che afferma come due club di Premier League, di fascia piuttosto alta, siano infatti interessati al giocatore brasiliano. Un’occasione importante per la Juventus, che è pronta ad ascoltare offerte per il centrocampista, sotto contratto con i bianconeri sino al 2025. Non è noto quali siano questi club: si possono ipotizzare il Newcastle, che tornerà a giocare la Champions League e che ha già in rosa due giocatori brasiliani e l’Arsenal, che potrebbe vedere un vero e proprio restyling in mezzo al campo e con Arteta che potrebbe decidere di rilanciare il giocatore.

La Juve, comunque, attende. Arthur non rientra certamente nei piani di Allegri e della proprietà e il club bianconero aspetta la giusta offerta. Anche un possibile prestito con diritto potrebbe spingere la Juventus ad accettare.