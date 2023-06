Italia gelata nel finale: sfuma il sogno Mondiale per l’Under 20

Italia sconfitta nella finale di La Plata al Mondiale Under 20: decisiva la rete all’86’ di Rodriguez per i sudamericani

Niente da fare per l’Italia al Mondiale Under 20: a conquistare il titolo è l’Uruguay nella finalissima di La Plata.

Sfuma a quattro minuti dal 90′ il sogno degli Azzurrini di Nunziata, trafitti all’86’ dal colpo di testa sotto misura di Rodriguez: stavolta niente da fare per Desplanches, decisivo in precedenza sulle sortite offensive della ‘Celeste’. La rete decisiva dell’Uruguay è stata convalidata dopo un check al VAR per sospetto fuorigioco. Non sono bastati all’Italia dodici minuti di recupero per trovare la rete del pareggio e portare la gara all’extratime. Stavolta hanno deluso le stelline azzurre Casadei e Baldanzi, con i sudamericani più pericolosi e già vicini al vantaggio prima del sigillo decisivo nel finale di Rodriguez. Sul tetto del mondo sale l’Uruguay, mentre agli Azzurrini è mancato l’ultimo passo dopo un Mondiale da protagonisti.