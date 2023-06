Sospiro di sollievo: ritrovato il padre di Enzo Maresca

Sono stati momenti ed ora di apprensione per Enzo Maresca, collaboratore tecnico del Manchester City laureatosi campione d’Europa nella serata di ieri

Dalla gioia allo sconforto: Enzo Maresca ha vissuto con paura il post partita di Manchester City-Inter, finale di Champions League che ha visto trionfare i Citizens.

In casa Manchester City l’euforia è alle stelle per la vittoria della Champions League nella finalissima vinta ad Istanbul contro l’Inter. La gioia per il successo europeo è stata spazzata via dalla paura per Enzo Maresca, collaboratore tecnico di Pep Guardiola e già in passato al Manchester City con in mezzo la parentesi da allenatore del Parma in Serie B.

Collaboratore tecnico dell’allenatore spagnolo, Enzo Maresca ha vissuto ore di grande apprensione per la scomparsa del padre, di cui non si avevano notizie proprio dalla serata di ieri. L’uomo si trovava all’Ataturk per seguire la partita tra Manchester City ed Inter, ma sarebbe svanito nel nulla.

Manchester City, ritrovato il padre di Enzo Maresca

Subito dopo il triplice fischio della finale di Champions League, sono scattate le ricerche dell’uomo di cui, appunto, non si avevano più notizie.

Ad attivarsi, le forze dell’ordine turche, subito sulle tracce del padre di Enzo Maresca, scomparso nei pressi dello stadio di Istanbul dove aveva seguito il figlio per sostenerlo nella finale contro l’Inter. Comprensibile, dunque, l’angoscia del tecnico ex Parma, il quale durante i festeggiamenti della squadra era a colloquio con le forze dell’ordine con la speranza di ritrovare il padre. Il lieto fine è arrivato nella mattinata odierna, quando il padre di Maresca è stato ritrovato.