Inzaghi non ha dubbi: “Tutto il mondo ha visto”. E poi chiarisce sul rinnovo

Simone Inzaghi commenta la cocente sconfitta in finale di Champions col Manchester City: le parole amare ma orgogliose del tecnico piacentino

Simone Inzaghi è soprattutto orgoglioso. L’allenatore dell’Inter si presenta davanti ai microfoni delle tv ovviamente amareggiato, ma super orgoglioso della sua squadra.

Una sconfitta in finale contro i marziani del Manchester City non cancella un percorso meraviglioso e una partita giocata alla pari, anzi in maniera superiore: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita grandiosa. Volevamo a tutti i costi questa finale. Devono essere orgogliosi. Tutto il mondo ha visto perché ieri ho detto che non cambierei questi giocatori con nessun altro. Sono stati perfetti come squadra, abbiamo concesso veramente poco contro una squadra fortissima. Ricordo una sola parata di Onana su Foden. I ragazzi devono essere orgogliosi, gli ho dato un abbraccio enorme. E i tifosi sono stati meravigliosi”, ha detto a ‘Sky Sport’ Simone Inzaghi.

Inter, Inzaghi sul rinnovo: “Ci incontreremo e programmeremo”

Simone Inzaghi ha commentato la grande stagione dell’Inter, conclusa con una delusione cocente: “Ho visto i giocatori abbattuti e tristi, ma è il calcio. La quinta finale in 20 mesi, dobbiamo essere orgogliosi. Nel primo tempo non abbiamo sofferto tantissimo ma a livello di gioco e movimenti potevamo fare meglio. Il secondo tempo nel nostro momento migliore abbiamo giocato bene creando tante situazioni da gol”.

“Ci è mancata la rifinitura, ma gli ultimi 20 minuti, la traversa, il colpo di testa di Gosens, la ribattuta di Lukaku. Ti chiedi come mai la palla non è entrata. Mi sarei voluto giocare i supplementari perché la squadra l’avrebbe meritato. Il percorso in Champions è stato eccezionale, ma avendo giocando col City una finale ci vogliamo tornare e abbiamo le possibilità per tornarci. Dobbiamo giocare come gli ultimi tre mesi, siamo arrivati al 10 giugno. 57 partite dal 5 luglio, un percorso straordinario”. Poi, ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, è arrivata anche la battuta sul rinnovo: “Adesso bisognerà far passare qualche giorno, poi con la società c’è grande sintonia. Ci incontreremo, parleremo, programmeremo”.