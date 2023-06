Battibecco durante la finale: “Lavati i denti”

Finale a testa altissima per l’Inter che ha ceduto il passo nell’ultimo atto della Champions League solamente ad un gol di Rodri. Nel corso della ripresa non è mancato anche un battibecco curioso tra Bastoni e Stones

Un gol di Rodri a metà ripresa ha deciso l’atto finale della Champions League 2022/23. Una gara quella tra Inter e Manchester City che ha visto la compagine di Simone Inzaghi ben figurare al cospetto di un avversario sulla carta più forte e maggiormente quotato.

Non sono mancate le chance ai nerazzurri che nel secondo tempo soprattutto con i vari Lukaku, Lautaro e Dimarco hanno sprecato occasioni molto importanti per imprimere un esito diverso alla sfida europea. Una serata quindi con l’amaro in bocca per la sconfitta di misura ma anche con tanta consapevolezza per quanto di ottimo fatto vedere.

L’Inter perde quindi a testa altissima e si proietta con grande ottimismo al futuro della prossima stagione, chiudendo quella attuale con due trofei ed una finale di Champions. Una sfida quella col Manchester City che nel corso del secondo tempo ha anche nascosto un momento di tensione in area nerazzurra tra Stones e Bastoni. Il retroscena ha fatto presto il giro del web.

Manchester City-Inter, Stones stuzzica Bastoni: la frase fa il giro del mondo

Nei minuti immediatamente successivi all’ora di gioco di City-Inter, in occasione di un calcio d’angolo per gli inglesi, nell’area meneghina si è consumato un episodio curioso tra Stones e Bastoni.

I due difensori, in marcatura l’uno sull’altro, si sono strattonati fino poi al fallo del britannico. Non contento Stones ha anche lanciato una provocazione all’italiano classe 1999 con un labiale ripreso dalle telecamere e che ha fatto subito discutere sul web. Dalle immagini è infatti possibile evidenziare come l’inglese abbia detto ‘brush your teeth’ invitando di fatto Bastoni a ‘lavarsi i denti’.

Tantissimi i video, le foto e i pareri che sono circolati sui social nelle ore seguenti alla partita per un episodio che in campo era sfuggito.