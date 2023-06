Abbonamenti Roma, prezzi biglietti per lo Stadio Olimpico: tutto quello che devi sapere

Tutto quello che devi sapere sugli abbonamenti dell’AS Roma: la guida definitiva con prezzi e informazioni utili.

Gli appassionati di calcio che non intendono perdere una sola partita della Roma allo Stadio Olimpico farebbero bene ad affrettarsi a sottoscrivere un abbonamento per le gare casalinghe dei giallorossi. D’altronde c’è anche di mezzo un oggettivo risparmio economico poiché, per prassi, l’acquisto di un abbonamento per le partite casalinghe garantisce un prezzo con sconto – rispetto all’acquisto dei biglietti singoli per ciascun match. Si tratta allora di un buon risparmio di spesa, se l’intenzione è quella di andare a vedere il maggior numero di partite della Roma.

C’è poi il vantaggio del posto riservato nell’impianto in occasione di ogni partita casalinga. Ciò vuol dire che il tifoso non deve preoccuparsi ogni volta di cercare – e trovare – il biglietto del singolo match, con il timore di non riuscire ad agguantare il posto in tempo utile. In più, con il proprio posto fisso, ci si può avvantaggiare di una migliore visibilità e comodità durante le gare.

Ecco insomma diversi buoni motivi per cui un tifoso giallorosso dovrebbe considerare di acquistare un nuovo abbonamento Roma stagione 2023-2024 oppure effettuarne il rinnovo. Di seguito tutti i dettagli utili.

Come funzionano gli abbonamenti Roma stagione Seria A 2023-2024

Il sito web ufficiale della Roma è molto chiaro in primis nell’indicare che, in verità, per il tifoso esistono due distinte modalità di conseguimento dell’abbonamento. Le vediamo di seguito in sintesi.

Abbonamento Classic

Si tratta dell’abbonamento ‘normale’ del tifoso giallorosso, che presenta le seguenti caratteristiche e peculiarità:

opportunità di risparmio sui costi delle singole partite grazie all’abbonamento;

diritto di prelazione su gare europee delle coppe e partite di Coppa Italia;

possibilità di cambio utilizzatore per 3 partite (disponibile nella app Abbonamento);

pacchetto di benvenuto / welcome pack incluso (il sito web della Roma specifica che più informazioni sulla consegna saranno rese note nei prossimi giorni);

notifiche push sullo smartphone con le informazioni ufficiali;

sconti presso gli AS Roma Store.

Come sottolinea il club AS Roma nel proprio sito, il costo di questo abbonamento parte da 269 euro – per i posti in curva – ed è ovviamente possibile sia acquistarlo che rinnovarlo.

Abbonamento Plus

Lo dice la parola stessa, si tratta di un abbonamento con ulteriori caratteristiche che lo arricchiscono rispetto alla versione ‘Classic’. Ricapitoliamo di seguito cosa offre:

opportunità di risparmio sui costi delle singole partite grazie all’abbonamento;

facoltà di gestire e rivendere il proprio abbonamento per tutte le partite (servizio disponibile nell’app Abbonamento);

prezzo agevolato per comprare biglietti extra;

pacchetto di benvenuto / welcome pack incluso (il sito web della Roma specifica che più informazioni sulla consegna saranno rese note nei prossimi giorni);

diritto di prelazione su gare europee e partite di Coppa Italia;

sconti negli AS Roma Store;

notifiche push con notizie ufficiali sulla squadra;

cambio utilizzatore per tre match (nella app Abbonamento).

Il prezzo di questo abbonamento è a partire da 325 euro – per i posti in curva – e, come abbiamo visto, presenta sia caratteristiche analoghe che caratteristiche ulteriori rispetto all’altro abbonamento. Anche questo può ovviamente sia essere acquistato per la prima volta, che rinnovato.

Inoltre, come precisa il club nel suo sito ufficiale, l’interessato può acquistare il proprio abbonamento AS Roma tramite suddivisione del costo con rateizzazione o pagamento dopo 30 giorni senza interessi e commissioni. L’abbonamento stagione 2023-2024 sarà esclusivamente di tipo digitale e ciò vuol dire che il tifoso giallorosso avrà a disposizione l’app ‘AS Roma – il mio posto’ per gestire il proprio abbonamento in totale autonomia e sicurezza.

Tessera del tifoso Roma: cos’è l’AS Roma Card

Non è la tessera del tifoso, ma certamente è una tessera di fidelizzazione. Ci riferiamo alla cosiddetta AS Roma Card, oggetto di un meccanismo di membership particolare che mira ad aumentare l’affiatamento, nel corso del tempo, da parte di chi sostiene i giallorossi.

Da rimarcare che la card ha sostituito, a cominciare dal 2015, la vecchia tessera del tifoso con un nuovo mezzo di identificazione. Lo strumento in oggetto consente varie prelazioni sui biglietti e specifiche scontistiche, in particolare per lo store sul web e quello fisico.

La finalità dell’AS Roma Card è chiaramente quella di agevolare l’accesso allo stadio ai tifosi che si avvalgono di detto tipo di strumento. In essa caricati tutti i dati dell’abbonamento o dei titoli di accesso dei match dei giallorossi. Da notare infatti che il biglietto viene fatto oggetto di registrazione proprio sull’AS Roma Card, cui sarà affiancato un promemoria con le indicazioni sul posto acquistato.

Inoltre con questo strumento si potrà acquistare il ticket per le partite in trasferta della Roma, senza alcuna restrizione e senza l’obbligo di sottoscrivere una nuova fidelizzazione.

La AS Roma Card ha un costo di 20 euro e può essere ritirata senza costi presso il Roma Store di Piazza Colonna 360 o fatta pervenire all’indirizzo della propria abitazione con un costo ulteriore di 10 euro. Anche di ciò si trova opportuna menzione nel sito web ufficiale dei giallorossi.

Tra le utili informazioni comprese nell’area FAQ ad hoc, anche il come comportarsi in ipotesi di smarrimento della card in oggetto. Ebbene, al fine di emettere una nuova AS Roma Card l’interessato deve fare accesso al sito https://asromacard.asroma.com/Cards inserire il numero di tessera, data di nascita e fare clic sulla voce ‘Richiedi sostituzione’. La procedura è nel complesso molto semplice e veloce.

Come fare l’abbonamento Roma stagione Serie A 2023-2024

Per capire come funzionano in concreto gli abbonamenti Roma stagione 2023-2024 basta dare un’occhiata al sito web ufficiale del club. Nella pagina relativa alle informazioni sulla procedura troviamo subito le seguenti parole: “Un prezzo riservato. Come il tuo posto”, a ricordare che l’abbonamento garantisce l’esclusività del posto allo stadio.

In particolare nel sito c’è a chiare lettere l’avviso per cui la vendita degli abbonamenti è cominciata il giorno mercoledì 17 maggio. L’iter è suddiviso in distinte fasi di vendita, di cui ora diremo in sintesi:

Fase 1 – Abbonati e risparmia

Come indica il sito web ufficiale, detta fase prevede sia il rinnovo abbonamento che il nuovo abbonamento. Come funziona? Ebbene fino alle ore 16 di giovedì 8 giugno, i già abbonati alla stagione di Serie A 2022/23, potranno effettuare il rinnovo dell’abbonamento, confermando il loro posto. Il club tiene a precisare che fino al 30 maggio sarà garantita la conferma del posto, oppure si potrà scegliere un nuovo posto tra quelli disponibili anche in altri settori dello Stadio Olimpico.

Inoltre, dalle ore 16 del 30 maggio e fino alle ore 12 del 5 giugno, eventuali posti liberi di Curva Sud saranno a disposizione dei soli abbonati stagione Serie A 2022/23 di tutti i settori.

Insieme alla prelazione prevista a favore degli abbonati 2022-2023, sui posti liberi sarà possibile comprare fin da subito un nuovo abbonamento per le partite della nuova stagione. Non solo: dalle ore 16 di martedì 30 maggio tutti i posti saranno disponibili anche per i nuovi abbonati, tranne il settore Curva Sud che sarà disponibile a cominciare dalle ore 12.30 del 5 giugno prossimo.

Fase 1.1 – Cambio Posto

Si tratta della fase successiva, che avrà inizio alle ore 17 di giovedì 8 giugno e proseguirà fino alle ore 15 di venerdì 9 giugno. In questa specifica ‘finestra’ i tifosi che hanno comprato l’abbonamento avranno la facoltà di cambiare il posto (esclusivamente nello stesso settore) con la funzione ad hoc presente nell’ app “il mio posto”.

Fase 2

Si tratta di un ulteriore step, dalle ore 16 di venerdì 9 giugno in poi. Da quel giorno, come specifica il sito web ufficiale della Roma, la vendita sarà libera e i prezzi saranno differenti da quelli della fase 1.

Il requisito dell’account myASR

Per l’acquisto dell’abbonamento sul sito www.asroma.com, è necessario avere un account ad hoc, denominato ‘myASR‘. Con un singolo account il tifoso potrà così accedere ad una rete di servizi, tra cui quello per effettuare gli abbonamenti alla squadra giallorossa.

Sarà sufficiente una sola registrazione – e perciò un unico inserimento di credenziali – per poter sfruttare tutte le opportunità del mondo digitale giallorosso. Da notare peraltro che l’account myASR può essere utilizzato da subito per partecipare anche ai concorsi organizzati dal club e per avvantaggiarsi degli esclusivi contenuti di Roma TV+.

Nel quadro dei servizi collegati all’account myASR, è altresì possibile compiere acquisti sullo store online e non solo. Gli interessati potranno compilare il form di registrazione, ed ottenere l’account, collegandosi a questa pagina web.

Abbonamento Roma stagione Serie A 2023-2024: prezzi settori

Lo abbiamo accennato all’inizio ma giova ribadirlo, il club ha bruciato i tempi e già da alcune settimane ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione di Serie A 2023/24. Proprio così, a differenza di altre squadre, la società sportiva oggi in mani americane ha indicato sul proprio sito web – con molta tempestività – tutte le informazioni circa la vendita degli abbonamenti per il prossimo campionato. E ciò con netto anticipo rispetto alla chiusura della stagione 2022-2023.

Secondo una prassi consolidata degli ultimi anni, la Roma intende nuovamente premiare e ringraziare i tifosi per la fiducia e il supporto dimostrati. Ne è conseguita, a differenza di altri club, un’attenzione particolare all’accessibilità all’abbonamento, per il tramite di una politica di contenimento costi nei confronti dei settori popolari dell’Olimpico – con rialzi assai moderati. Questo potrà garantire, a quasi tutte le tasche, di sottoscrivere un abbonamento per le partite casalinghe dei giallorossi. Previste inoltre riduzioni per under 16, under 26, over 65 e disabili al 100%.

Lo slogan della campagna abbonamenti è d’altronde “Io sono la Roma”, a rimarcare come ogni tifoso giochi un ruolo chiave nella prossima stagione della squadra capitolina, costituendo parte della squadra e contribuendo, con il suo sostegno e calore durante le partite, ai successi del club.

I costi dell’abbonamento: alcuni esempi

Il sito web del club è molto chiaro e preciso anche nel dettagliare quanto si spende a seconda del settore prescelto. Soprattutto si intende rimarcare che l’abbonamento comporta sempre un risparmio – rispetto all’acquisto dei biglietti per le singole partite.

Per esempio l’abbonamento per un posto tra i Distinti Sud – Fase 1 – ha un costo di 339 euro per l’abbonamento Classic e di 390 euro per l’abbonamento Plus (rinnovo). Mentre gli under 25 pagano 269 euro, con la precisazione che l’abbonamento non è rivendibile e le cessioni possono essere compiute soltanto verso la stessa categoria.

In Tribuna Tevere – Top Centrale, Fase 1, abbiamo l’abbonamento Classic con opzione rinnovo a 715 euro e nuovo a 776 euro, insieme con l’abbonamento Plus con rinnovo a a 818 euro e abbonamento nuovo a 892 euro. Costi dunque agevolati per chi è già abbonato.

Per l’area Tribuna Tevere Centrale, Fase 1, l’abbonamento Classic è previsto con rinnovo a 767 euro, e nuovo abbonamento a 837 euro, mentre l’abbonamento Plus ha un costo di rinnovo pari a 882 euro e per il nuovo abbonamento di 962 euro.

Invece per la Tribuna Monte Mario Centrale Sud, Fase 1, l’abbonamento Classic comporta un costo di rinnovo pari a 849 euro, mentre per il nuovo abbonamento il tifoso spenderà 927 euro. In caso di scelta per l’abbonamento Plus, invece, il rinnovo avrà un costo di 976 euro, mentre il nuovo abbonamento lo avrà pari a 1.066 euro.

Anche per quanto riguarda i posti in area Distinti Nord, Fase 1, abbiamo la distinzione tra posti abbonamento Classic e posti abbonamento Plus. I prezzi indicano per il primo un costo di rinnovo e nuovo abbonamento pari a 324 euro, mentre per il secondo un prezzo di rinnovo e nuovo abbonamento pari a 383 euro.

In Curva Sud, cuore della tifoseria più calorosa dell’AS Roma, abbiamo per la Fase 1 l’abbonamento Classic con rinnovo a 269 euro e l’abbonamento Plus con rinnovo a 325 euro. Comunque, per ulteriori dettagli riguardo ai prezzi, rinviamo alla pagina ad hoc del sito web ufficiale AS Roma, in cui è possibile cliccare su un settore e leggerne il prezzo.

Cambio nominativo: è possibile?

Vediamo ora se è possibile fare il cambio nominativo e se si può cedere il proprio abbonamento ad un’altra persona. Ebbene, come indicato dalla società sportiva nel suo sito web ufficiale, è possibile cedere l’abbonamento per un massimo di 3 volte nel corso della stagione calcistica per il tramite dell’app “Il mio posto” a patto che l’abbonamento sia a tariffa intera o in ipotesi di tariffa ridotta che il nuovo utilizzatore corrisponda all’identica tariffa.

Nello specifico della situazione di chi non più recarsi alla partita, alla domanda relativa alla possibilità di cedere l’abbonamento acquistato rispondiamo che è possibile compiere il cambio nominativo fino a 3 volte nell’arco di tutto il campionato (No big match). Inoltre per gli abbonamenti Plus c’è la possibilità via l’app “Il mio posto” di rivendere la singola partita.

Alla domanda sulla possibilità di cambiare nominativo dell’abbonamento, ricordiamo che -una volta acquistato quest’ultimo – non è possibile cambiare l’anagrafica. Così specifica il sito web nell’area FAQ.

Per ulteriori dettagli indichiamo comunque la pagina web di riferimento, con tutte le risposte alle domande che tipicamente si pongono i tifosi giallorossi.

Numeri di telefono, mail e orari biglietteria

Nel caso non bastasse l’area FAQ, comunque molto ampia e ricca di chiarimenti e delucidazioni alle domande più comuni dei tifosi, non dimentichiamo che, in alternativa, l’interessato può parlare con il servizio clienti telefonando al numero +39 06 8938 6000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 della mattina alle 18:30 del pomeriggio.

Inoltre vi sono vari indirizzi email e di siti web connessi ad AS Roma, cui fare riferimento. Li riportiamo di seguito:

Come ulteriore alternativa per gli interessati a saperne di più, c’è anche un form di contatto nel quale, indicando nome, cognome, e-mail e numero di cellulare, l’appassionato tifoso potrà fare domande specifiche agli addetti che si occupano di fornire tutte le informazioni essenziali.

Avviso abbonati Tribuna Tevere parterre Nord, Centrale e Sud 2022-2023

Non dimentichiamo altresì che a causa di opere di ambito strutturale che saranno compiute dal proprietario dello Stadio Olimpico, la società giallorossa rende noto a tutti i tifosi il fatto che nei settori Tribuna Tevere parterre Nord, Sud e Centrale nel corso della stagione sportiva 2023/2024, gli abbonati dei settori Tribuna Tevere parterre Nord, Sud e Centrale per ciò che attiene al campionato di Seria A 2022/2023 (“Abbonati Tevere Parterre 22/23”), non potranno effettuare il rinnovo del proprio posto per la stagione sportiva successiva ed al via il prossimo agosto.

Ecco perché, pur assicurando il diritto di prevendita previsto per gli altri abbonati ed al fine di poter comprare l’abbonamento anche per la stagione sportiva di Serie A 2023/2024, gli abbonati Tevere Parterre 22/23, dalla data del 17 maggio scorso, effettuando l’accesso al sito www.asroma.com e usando le proprie credenziali:

dal 17 maggio alle ore 11 al 8 giugno alle ore 16, potranno scegliere un nuovo posto tra i migliori disponibili tra i settori in vendita;

entro il 30 maggio prossimo alle ore 14:59, potranno compilare il form e far pervenire la richiesta d’acquisto che permetterà loro di firmare con il contact center un abbonamento in Tribuna Tevere Top Nord ad un prezzo ad hoc.

Il club altresì precisa che, aderendo alla seconda opzione, laddove i lavori strutturali dei settori Tribuna Tevere parterre Nord, Sud e Centrale dovessero concludersi anteriormente alla stagione sportiva 2023/2024, AS Roma – nelle modalità che saranno stabilite da quest’ultima – si occuperà dell’immediato spostamento degli Abbonati Tevere Parterre 22/23 nei citati settori – assicurando il posto più vicino a quello comprato dall’abbonato nella stagione di Serie A 2022-2023.

Conclusioni

Come abbiamo rimarcato nel corso di questo articolo, i rialzi degli abbonamenti Roma stagione 2023-2024 non sono eccessivi ed anzi il club, da sempre attento all’accessibilità all’abbonamento, ha inteso proseguire – anche la stagione che verrà – una politica di contenimento dei prezzi verso i settori popolari dell’Olimpico. Anche in aree quali ad es. la Tribuna Tevere Centrale il costo aumenta di soli 3,50 euro in più a partita rispetto al prezzo della anteriore stagione.

Inoltre la società giallorossa ha lasciato inalterati i costi del 60% dei posti che possono essere fatti oggetto di rinnovo, invece per la quota rimanente dei posti fare l’abbonamento subito significherà comunque risparmiare molto rispetto alla seconda fase di abbonamenti o alla vendita del singolo biglietto per una sola partita. Ecco allora che abbiamo ad esempio 255 euro per la Curva Nord e 849 euro per la Tribuna Montemario Centrale Sud (rinnovo abbonamento Classic). Sicuramente prezzi più abbordabili rispetto agli abbonamenti praticati da altri top club.

Lo abbiamo chiarito sopra: la vendita si articola in distinte fasi, sia per il rinnovo sia per l’acquisto di nuovi abbonamenti. Sconti a favore dei giovanissimi under 16 (nati dal primo gennaio 2008), ma anche per gli under 25 (nati dal primo gennaio 1999) e gli over 65 (nati fino al 31 dicembre 1958). Come detto in precedenza, l’abbonamento si può comprare sul web nel sito asroma.com, ma serve essere in possesso di un account myASR.