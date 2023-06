Va via se resta Allegri: ora la Juve pensa davvero all’esonero

Clima rovente in casa Juventus, con Allegri confermato da Scanavino ma ancora non così certo di restare. Il ‘caso’ del big

Non solo Vlahovic, anche Chiesa non è sicuro di rimanere alla Juventus. Per volontà pure sua, considerati i rapporti non propriamente idilliaci con Allegri. Diciamo che tra i due non c’è feeling, non è mai scattato in questi due anni.

Chiesa dove? Costato sui 60 milioni tra prestito e riscatto, il classe ’97 figlio d’arte vanta estimatori soprattutto in Premier League. I nomi dei club sono sempre i soliti, Manchester United e Newcastle. In passato fu fatto anche quello del Liverpool, e del resto al tempo arrivarono conferme.

Nel frattempo, però, l’ex Fiorentina ha subito un altro grave infortunio e Klopp fatto altre scelte. L’ultima corrisponde al nome di Gakpo, più o meno stessa zona di competenza di Chiesa. In queste ore, poi, è tornata in auge pure la candidatura del Bayern Monaco. Candidatura che, tuttavia, non ha trovato riscontri in Germania.

Secondo ‘Sky Sports De’, il club bavarese non ha Chiesa (la cui valutazione è adesso sui 35 milioni di euro) tra i suoi obiettivi per il prossimo calciomercato estivo.

Chiesa scontento, la Juve riconsidera la posizione di Allegri

Tornando al rapporto Chiesa-Allegri che può spingere il primo a dire addio alla Juventus, l’insider ‘Salt and Pepper’ sostiene che l’insoddisfazione del numero 7 “sta portando la Juventus a riconsiderare la posizione di Allegri“.

“Nulla di certo sul futuro del tecnico, ma situazione tesa“, aggiunge lo stesso insider. Allegri è stato appena confermato dal Dg Scanavino, eppure i dubbi su un suo possibile licenziamento – magari attraverso una risoluzione con buonuscita – continuano a serpeggiare. ‘Colpa’ soprattutto del malumore che regna all’interno dello spogliatoio.