Spalletti, l’annuncio sul futuro spiazza tutti

Intervenuto ad un evento pubblico, Luciano Spalletti parla dopo l’addio al Napoli: annuncio sorprendente sul futuro

Autore di una grande impresa sulla panchina del Napoli, dove ha conquistato il terzo scudetto dopo 33 anni di attesa e il primo personale in carriera in Serie A, Luciano Spalletti ha detto addio ai partenopei e si prenderà un anno sabbatico. Il tecnico di Certaldo ha però rilasciato dichiarazioni che fanno riflettere sul suo futuro.

Intervenuto alla kermesse ‘The Coach Experience’, organizzata annualmente dall’Associazione italiana allenatori di calcio, Spalletti ha spiegato, ventilando l’ipotesi del ritiro: “Ribadisco che quest’anno rimarrò fermo, dopo vedremo se avrò stimoli per dare ancora qualcosa a questo sport”. L’ormai ex allenatore del Napoli ha parlato anche del futuro della panchina azzurra, non sbilanciandosi: “Non saprei cosa dire in merito, conosco tanti allenatori ma De Laurentiis ne ha sempre scelti di eccellenti. Italiano? Poteva essere un profilo giusto, con la sua squadra ha sempre voglia di fare la partita”.