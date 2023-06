Manchester City-Inter, Inzaghi una furia con l’arbitro: che cosa è successo

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, si è infuriato per qualche momento con il direttore di gara Marciniak: che cosa è successo nella finalissima di Istanbul

E’ il minuto 22 del primo tempo quando Federico Dimarco, su un anticipo, viene colpito da un giocatore del Manchester City in occasione di uno scontro di gioco. Tutto regolare secondo l’arbitro Marciniak.

Una decisione che non è andata proprio giù a Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, che, al termine dell’azione con Barella che ha conquistato una rimessa laterale per la sua squadra, ha iniziato ad inveire nei confronti del direttore di gara. L’ex tecnico dell’Inter è stato poi immediatamente riportato alla calma dal quarto uomo che, dopo averlo rimproverato ad inizio gara per essere troppo fuori dall’area tecnica, ha invitato caldamente Simone Inzaghi a smettere di protestare e a rimettersi al suo posto all’interno dell’area delimitata per l’allenatore.