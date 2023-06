Juventus seconda scelta: Conte aspetta un altro club in Serie A

Il futuro di Antonio Conte può essere nuovamente in Serie A: tra l’idea Juventus e quella Milan, c’è un club a cui dà la preferenza

Juventus e Milan ripartono da Allegri e Pioli. Questa la posizione ufficiale che stanno mantenendo le due società, anche se gli spifferi sulle due panchine non mancano.

Nonostante Scanavino abbia pubblicamente ribadito che i bianconeri ripartiranno da Allegri, si rincorrono le indiscrezioni su un possibile addio dell’allenatore livornese e sui possibili nuovi tecnici della Juventus. Lo stesso vale per Pioli che Cardinale vuole ancora alla guida del Milan, dopo l’addio di Maldini e Massara.

Il nome che accomuna le due società è quello di Antonio Conte. Chiusa la sua parentesi al Tottenham, con l’addio in primavera, il tecnico salentino è un profilo accostato sia a bianconeri che a rossoneri. Ricorrenti le voci su un suo ritorno a Torino, non meno frequenti quelle che lo indicano come il favorito della proprietà milanista per iniziare un nuovo progetto.

Dal canto suo però Conte sembra non avere fretta, anzi – stando ad alcune indiscrezioni – avrebbe preso tempo prima di dare una risposta a Juve e Milan, privilegiando un’altra possibile destinazione.

Calciomercato Juventus e Milan, Conte aspetta un altro club

Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere nuovamente in Serie A con l’interesse di Juventus e Milan, ma non soltanto.

Stando a quanto riferisce su Twitter l’insider ‘Enganche’, infatti, il tecnico salentino non avrebbe ancora dato una risposta ai due club per aspettare ciò che accade tra la Roma e José Mourinho. Non c’è ancora la certezza di proseguire insieme con il tecnico che chiede maggiori poteri, prolungamento di contratto e garanzie di mercato.

Alla finestra, appunto, c’è Conte che vorrebbe aspettare di capire quel che accadrà nella Capitale prima di prendere una decisione sul suo futuro. Sullo sfondo restano Juventus e Milan che pubblicamente hanno confermato Allegri e Pioli, ma che potrebbero ancora decidere di cambiare guida tecnica. E attendono la risposta di Conte.