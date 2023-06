Inzaghi ha già scelto i rigoristi: nome a sorpresa

Simone Inzaghi ha già in mente i rigoristi per la finale tra Inter e Manchester City: i cinque nerazzurri che potrebbero andare dal dischetto

Conterà ogni dettaglio. La finale di Champions è in corso e Inter e Manchester City hanno preparato al meglio l’atto conclusivo.

Una partita che sarà giocata con grande attenzione, con i tecnici che hanno provato a curare qualsiasi piccolo dettaglio. Lo ha fatto anche Simone Inzaghi che si è portato avanti, valutando quali potranno essere eventualmente i cinque rigoristi. Nei giorni che hanno preceduto la sfida di Istanbul sono state fatte le prove di rito, con tutti i calciatori nerazzurri che si sono cimentati con i tiri dal dischetto.

Stando a quanto si è potuto capire, la scelta del mister interista è già stata fatta: Lautaro, Lukaku e Calhanoglu sono i tre certi di andare a battere il calcio di rigore. Acerbi è un altro dei candidati, anche se potrebbe essergli preferito Dimarco se dopo 120 minuti fosse ancora in campo. Il quinto potrebbe essere Mkhitaryan se dovesse entrare in campo. L’alternativa è, invece, Barella.

Manchester City-Inter, i cinque rigoristi di Inzaghi

Ovviamente queste sono le scelte del tecnico prima dell’inizio della partita, ma dopo 120 minuti di battaglia intensa e grande tensione tutto può cambiare.

Bisognerà vedere chi sarà ancora in campo e in che condizioni. Molto farà anche la situazione mentale, come spesso accade in questi casi. Non è certo una novità che al momento di scegliere i rigoristi, qualcuno di inatteso si faccia avanti e qualcun altro, invece, si tiri indietro.

Ma c’è tempo per pensarci, la finale è ancora in corso: Inzaghi ha pronti i rigoristi, ma la speranza del popolo nerazzurro è di poter vincere senza passare per gli undici metri.