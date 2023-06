Inter e Juve l’hanno appena saputo: scelto il nuovo club

Il mercato sta entrando nel vivo con Inter e Juventus che rischiano di dover dire addio ad un loro obiettivo

Saranno mesi decisamente intensi quelli che ci separano dall’inizio della prossima stagione; entriamo, infatti, in quel periodo chiamato calciomercato dove le varie squadre hanno l’obiettivo di rinforzarsi nel miglior modo possibile. In Italia è forte la curiosità per i movimenti di Inter e Juventus, due squadre che hanno l’obiettivo di essere protagoniste nella prossima stagione sia in ambito nazionale sia a livello europeo.

I nerazzurri non possono permettersi di vivere un’altra stagione senza lottare per lo scudetto mentre i bianconeri devono ripartire dopo una stagione a dir poco negativa tra campionato e percorso nelle coppe. Diversi gli obiettivi che Inter e Juventus hanno in mente per rinforzare, al meglio, le rispettive rose; una delle zone di campo da rinforzare è la corsia di destra.

Entrambe hanno bisogno di un giocatore che possa ricoprire il ruolo di terzino destro ma anche (soprattutto nel caso dell’Inter) esterno destro a tutta fascia. Il principale indiziato sembra essere Meunier, classe 1991 in forza al Borussia Dortmund con il contratto in scadenza il trenta giugno 2024. Questa, dunque, sembra essere la finestra di mercato perfetta per cambiare squadra e andare a vivere una nuova esperienza. Il ciclo al BVB sembra finito e il rammarico per non aver conquistato il titolo (perso all’ultima giornata contro il Mainz) è tanto e ora sembra il tempo di cambiare aria.

Meunier, niente Inter e Juventus: preferisce il Barcellona

Arrivare a Meunier, per nerazzurri e bianconeri, però, non sarà per nulla semplice; stando a quanto riporta As, infatti, il giocatore è disposto ad aspettare il Barcellona per trasferirsi in Liga nel club blaugrana. I ragazzi di Xavi, dopo aver vinto il campionato, vogliono rinforzarsi e tra gli obiettivi troviamo sicuramente un centrocampista per andare a sostituire una leggenda come Busquets.

Un altro obiettivo, però, è prendere un terzino destro che possa andare a rinforzare la rosa a disposizione di Xavi; nel 4-3-3 del tecnico, Meunier sarebbe un giocatore perfetto considerando la sua capacità sia di coprire la fase difensiva sia di essere una risorsa importante dal punto di vista offensivo. Parliamo, infatti, di un giocatore in grado di accompagnare costantemente l’azione della propria squadra.

Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente ma le società si stanno già muovendo per anticipare la concorrenza e farsi trovare pronte per l’inizio della prossima stagione. Inter e Juventus hanno bisogno di un rinforzo sulla corsia destra ma, uno dei principali obiettivi (Meunier), sembra preferire la destinazione spagnola per continuare la sua carriera calcistica.