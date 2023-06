Gli appassionati di calcio lo seguiranno sicuramente con interesse ma, in non pochi casi, vorranno anche scommettere sulle trattative e sugli esiti. Ecco come e dove scommettere sul calciomercato.

Il calciomercato è un periodo nel quale si sviluppano le trattative per la cessione e l’acquisto di calciatori italiani e stranieri, militanti nel nostro campionato o in qualche lega estera. La fase è attesa dalle società di calcio, dai tecnici e dagli stessi calciatori, ma anche ovviamente dai tifosi, che spesso attendono con trepidazione qualche buon colpo di mercato per rafforzare la propria squadra del cuore, permettendo di alzare l’asticella degli obiettivi.

Ebbene, tra i tifosi ed appassionati del mondo dello sport, vi sono altresì coloro che si pongono la seguente domanda: dove scommettere sul calciomercato? Quali canali utilizzare? Come funzionano le quote scommesse sul calciomercato e il meccanismo in generale? Lo vedremo insieme nel corso di questo articolo, nel qualche indicheremo infine anche alcuni consigli per scommettere sul calciomercato, perché è di certo semplice farlo ma azzeccare la scommessa non lo è altrettanto. I dettagli.

Calciomercato scommesse come funziona?

Ovviamente la stagione delle scommesse calcistiche, che possiamo far cominciare ad agosto e terminare a luglio dell’anno posteriore, segue l’andamento del palinsesto dei grandi eventi sportivi. Vero è che il calendario delle scommesse ha allora fra giugno e luglio un “buco” in quanto non si disputano match calcistici, se non si tratta di un’annata che vede lo svolgimento dei Mondiali o degli Europei.

Ecco allora che gli appassionati di calcio non di rado si orientano sulle scommesse calciomercato anche grazie all’evidente copertura mediatica fatta da giornali, tv e siti internet di informazione sportiva. Insomma, anche un periodo dell’anno apparentemente non idoneo a pronostici ed eventuali vincite, si presta invece alle valutazioni e alle puntate degli scommettitori.

Il calciomercato scommesse si riferisce proprio alle scommesse sportive che hanno ad oggetto non i risultati delle partite, ma i trasferimenti dei giocatori nell’ambito del periodo del calciomercato. Chiaramente le scommesse calciomercato possono cambiare nella loro formulazione, in base alle distinte agenzie di scommesse e alle regole specifiche che presentano ai clienti. Nella prassi dette agenzie offrono una varietà di opzioni di scommessa legate al calciomercato. Le vedremo tra poco.

Le scommesse calciomercato sono automatizzate? Il ruolo del quotista

Diversamente dalle classiche scommesse sulle partite di calcio che sono caratterizzate da quote ben precise basate su dati e statistiche, le scommesse calciomercato si combinano maggiormente con le doti di “sensibilità” e con l’esperienza dei singoli quotisti.

Ricordiamo in breve che il quotista è colui che ha il compito di definire, compilare ed aprire le quote – vale a dire pubblicarle rendendole giocabili – e monitorarle fino al cosiddetto stacco – ovvero l’inizio dell’evento quotato. Tipicamente i quotisti scommesse hanno accesso ai database sportivi ed agli archivi storici e, servendosi di algoritmi più o meno complessi, possono rendersi conto delle probabilità percentuali di ogni esito sportivo. Di seguito stabiliranno le quote.

Ebbene, le scommesse calciomercato si caratterizzano perché non sono automatizzate dai vari betting service provider e non hanno algoritmi di riferimento, ma sono gestite in modo totalmente manuale. Ciò è sicuramente il pro delle scommesse calciomercato a qui però vanno sommati alcuni aspetti ‘negativi’: allibramenti non certo convenienti e importi autorizzati dai bookmakers sulle singole giocate piuttosto esigui.

Chiaro inoltre che un ufficio quote, anche se si tratta di bookmakers di elevata preparazione, non può essere aggiornato su tutto. Ecco perché conterà la velocità di azione del singolo scommettitore, per investire su una quota che ha più probabilità di essere vittoriosa rispetto al prezzo proposto.

Calciomercato scommesse: alcuni esempi pratici del funzionamento del meccanismo

Abbiamo appena detto che i bookmakers offrono alcuni opzioni di scommesse sul calciomercato e tra questi sicuramente abbiamo:

i trasferimenti di giocatori , in quanto le varie agenzie possono offrire quote sul trasferimento di un giocatore da un club all’altro. Ai giocatori più noti o quelli oggetto di voci di mercato sono associate quote specifiche collegate a possibili destinazioni di trasferimento, che rendono il calciomercato scommesse molto vivo e dinamico;

futuri trasferimenti , il calciomercato scommesse consente anche di puntare sui possibili futuri trasferimenti di giocatori durante una finestra di calciomercato particolare. Ovvero i bookmaker potrebbero anche prevedere quote sul numero totale di trasferimenti che si compiranno in una lega nell’ambito di una finestra di calciomercato;

date di trasferimento – non mancano infatti le agenzie di scommesse che permettono di scommettere sulla data in cui un certo giocatore o un numero di giocatori compirà un trasferimento. Da notare che le singole scommesse potranno attenere al mese o settimana specifica nella quale si prevede che avrà luogo il trasferimento;

club di destinazione, dato che i bookmaker possono permettere alle persone di scommettere anche su quale sarà la destinazione finale specifica di un certo giocatore. Si tratta di una scommessa molto frequente in caso di giocatori chiacchierati e che non si trovano bene nell’attuale squadra.

Gli esempi di opzione di scommessa calciomercato che abbiamo riportato sono molto comuni ma va osservato che, come per qualsiasi altra scommessa sportiva, le quote sono indicate dagli operatori di scommesse sulla scorta delle probabilità percepite e alla richiesta del mercato.

In ogni caso, l’interessato dovrà fare riferimento alle regole specifiche dell’agenzia di scommesse, allo scopo di capire come potrà partecipare ai pronostici facendo riferimento ai termini ed alle condizioni applicabili.

3 esempi pratici

Quali sono i regolamenti dei mercati più giocati? Vediamolo insieme in sintesi. Anzitutto, vi è la tipologia di scommesse “Alla squadra sì no“, per la quale abbiamo due esiti e dunque il 50% di probabilità di risultare vincente (anche se tipicamente per il calciomercato scommesse il “no” non viene mai quotato o meglio viene messo a quota 1). In dette circostanze lo scommettitore pronostica se un certo calciatore andrà in una determinata squadra entro una certa data. Ad es. Osimhen al PSG a quota 5,00.

Altra tipologia di scommesse calciomercato è relativa al “Cambio squadra sì no“, regolamento per il quale si deve pronosticare se uno specifico giocatore cambierà o meno squadra (al di là della maglia che vestirà) entro una data precisa, che di solito è la fine della finestra estiva. Ad esempio, Di Maria cambia squadra sì a quota 3,00.

Ancora, un ulteriore regolamento che ha molto successo tra gli scommettitori è quello relativo alla “Prossima squadra calciatore”. Si tratta di una tipologia di scommesse con esiti possibili maggiori di 2, in genere una decina, e questo porta la probabilità al 10% per ciascun esito. Chiaramente in queste circostanze può essere più difficile azzeccare il pronostico, essendo l’obiettivo prevedere in quale delle squadra proposte andrà a giocare un certo calciatore prima del termine della chiusura del mercato. Ad esempio Messi al Barcellona a quota 3,00.

Questi sono solo alcuni degli esempi delle possibili scommesse calciomercato, perciò si può agevolmente notare che le possibilità di giocare sono davvero tante anche in assenza di match di calcio. Specialmente chi non vuole aspettare l’avvio della nuova stagione, potrà allora tentare la fortuna anche sotto l’ombrellone, puntando su cosa faranno i propri calciatori preferiti.

Scommesse e calciomercato: anche l’estate è adatta ai pronostici vincenti

Abbiamo finora citato il calciomercato, ovvero quel periodo dell’anno in cui le rose delle squadre possono mutare anche notevolmente in virtù di acquisti, cessioni e scambi. Ecco allora che anche il calciomercato ben si presta alle valutazioni di uno scommettitore, che si domanda quanto possa essere probabile la vendita di un’atleta piuttosto che l’arrivo da un altro club.

Al mercato delle scommesse, al di fuori dei singoli match, si abbina dunque il calciomercato, nella sua sessione estiva e invernale, in cui i vari club mettono in piedi trattative mirate alla stipula di contratti di acquisto o prestito con uno o più giocatori – nella finalità di potenziare le rispettive squadre o soddisfare specifiche esigenze di formazione.

Come è noto, il calciomercato estivo si svolge in Europa dopo la fine della stagione calcistica e si chiude poco dopo l’inizio della nuova stagione, invece il calciomercato invernale è di solito aperto durante il mese di gennaio per chiudersi con l’arrivo di febbraio.

Chiaro che il calciomercato, i media e i tifosi sono assai interessati ai trasferimenti dei giocatori e alle trattative in svolgimento, tanto che non pochi appassionati scelgono altresì l’opportunità delle scommesse calciomercato.

Quote scommesse sul calciomercato: come funzionano?

Non sorprenderà scoprire che le quote delle scommesse sul calciomercato funzionano sostanzialmente in modo assai simile a quello delle scommesse sportive tradizionali sui risultati delle partite, sui goleador e così via. Com’è facile intuire, le quote in queste circostanze indicheranno le probabilità di un certo evento che può verificarsi nel calciomercato, come il trasferimento di un giocatore da una squadra all’altra, ad esempio.

In altre parole, nelle scommesse sul calciomercato, il meccanismo delle quote è usato per indicare le probabilità associate a specifici eventi o esiti delle trattative di trasferimento dei calciatori. Chiaramente le quote indicano quanto un certo evento sia considerato probabile dai bookmaker e andranno ad influenzare l’ammontare dei potenziali premi per una scommessa vincente.

Secondo regole ben note, le quote sono stabilite dagli operatori di scommesse sulla base di più fattori, e tra essi non mancano le fonti giornalistiche, le chiacchiere sul calciomercato, le dichiarazioni dei club e degli agenti dei giocatori, come pure degli stessi calciatori. Anche l’analisi dei dati storici dei trasferimenti avrà rilievo.

Ebbene, come gli scommettitori già sapranno, le quote sono espresse come numeri decimali – anche se all’estero troviamo più spesso le cd. quote frazionali e le quote americane. In Italia comunque nessun dubbio: una quota più bassa indica una probabilità più elevata che l’evento si verifichi, mentre una quota più elevata indica il contrario.

Per fare un rapido esempio pratico, se un giocatore è quotato con una quota di 1.50 per essere trasferito in un certo club, questo vuol dire che l’operatore di scommesse considera che ci sia una probabilità del 66,7% che il trasferimento si abbia in concreto. Se invece la quota è pari a 3.00, la probabilità stimata viene dimezzata – essendo pari al 33,3%.

Chiaro che le quote delle scommesse calciomercato, possono variare nel tempo a seconda delle informazioni disponibili e delle scommesse compiute dagli utenti. Inoltre è importante considerare che le quote possono cambiare da un bookmaker all’altro, riflettendo le distinte opinioni e valutazioni degli operatori del settore.

In altre parole, dette quote non costituiscono la probabilità reale che un evento si abbia nella realtà, ma piuttosto rappresentano primariamente le opinioni dell’operatore di scommesse considerato.

Dove scommettere sui trasferimenti dei calciatori?

Lo abbiamo ricordato sopra: le previsioni sui prossimi top player in arrivo nei club di Serie A, come pure la possibilità di addio o trasferimento costituiscono l’oggetto del calciomercato estivo e delle scommesse che ruotano attorno ad esso. Infatti anche il calciomercato recentemente è diventato terreno per di puntate per gli amanti del betting, che hanno la possibilità ora non soltanto di fare le proprie congetture sui movimenti di mercato, ma anche di scommettere sul transfer market e accaparrarsi qualche buona vincita.

Non dimentichiamo inoltre che sono un numero sempre maggiore, i bookmakers con licenza AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) che consentono di giocare scommesse calciomercato puntando sulla prossima squadra di un determinato atleta calciatore, sulla vendita di alcuni cartellini o sul trasferimento o esonero dei mister del campionato di Serie A.

La lista dei maggiori operatori

Quali sono le offerte dei migliori operatori? Per scoprire quali sono ricordiamo in sintesi i siti scommesse che consentono di puntare sui movimenti del transfer market calciatori. Ebbene nella lista tra gli altri abbiamo sicuramente i seguenti:

Snai;

Sisal;

Bwin;

Planetwin365;

Eurobet;

Betclic;

Betway.

Presso queste agenzie è possibile avere un quadro completo del mercato trasferimenti giocatori ed allenatori, delle quote, leggere degli speciali ad hoc sull’evoluzione del calciomercato in un certo momento ed ovviamente sapere quali sono le ultime news che possono aprire una trattativa o interromperla.

In buona sostanza, il giocatore che vuole scommettere sul transfer market semplicemente dovrà:

accedere al palinsesto sportivo del sito web di scommesse in cui è registrato o vuole registrarsi;

selezionare dal menu degli sport la selezione ‘Speciali Calcio’, nella quale sono inseriti i mercati di scommessa dedicati.

Attenzione però perché le giocate potrebbero non essere indicate sul sito web dell’operatore scommesse, se non è iniziata la sessione di calciomercato. Non a caso infatti le scommesse tendono a essere mostrate con l’approcciarsi dell’inizio delle trattative.

Apertura e chiusura calciomercato: le date di riferimento

Per scommettere sul calciomercato il tempismo è un fattore fondamentale. Le quote sono più alte prima dell’avvio o ad inizio delle trattative mentre ovviamente si abbassano con l’approssimarsi della chiusura. Ecco perché conoscere le date di inizio e fine del transfer market è di chiara importanza per fare una buona scommessa.

Per quanto riguarda il calciomercato bisogna distinguere tra due sessioni: quella estiva e quella invernale. La sessione di calciomercato estiva in genere si apre il 1 luglio e si chiude il 31 agosto o primo settembre. Mentre il mercato invernale ha tipicamente luogo nel mese di gennaio.

Consigli per scommettere sul calciomercato

Chi intende provare le scommesse calciomercato, farà bene a seguire con attenzione le notizie su rumors e trattative dalle fonti più serie – e ci riferiamo ai siti web dei quotidiani sportivi più famosi. Anche Twitter e altri social network potrebbero essere utili per raccogliere notizie affidabili. Per questa via lo scommettitore estivo potrà avere la bravura e la fortuna di anticipare eventuali cambi (o meglio ancora crolli) di quota compiuti dai quotisti, generando una vincita anche di un certo livello.

In linea generale, comunque, quando si tratta di scommettere sul calciomercato, questi sono alcuni consigli da tenere a mente:

effettuare un’ attività accurata di ricerca di informazioni, senza basarsi sul solo ‘sentito dire’. Come sopra accennato, il giocatore farà bene a seguire i siti di notizie sportive affidabili, i social media dei giornalisti sportivi e le fonti ufficiali per conseguire informazioni aggiornate sui trasferimenti possibili;

valutazione dei bisogni delle squadre , tenendo conto delle varie esigenze delle squadre coinvolte nel calciomercato estivo o invernale. Lo scommettitore farà bene così a chiedersi in quali posizioni le singole squadre dovrebbero essere rinforzate e quali giocatori sono in scadenza di contratto o in procinto di essere venduti. Detta analisi potrà permettere di fare previsioni vincenti sui trasferimenti;

valutazione delle probabilità e delle quote, attraverso l’analisi delle probabilità e delle quote offerte dalle agenzie scommesse. Grazie al confronto delle quote tra distinte agenzie di scommesse, lo scommettitore potrà trovare il valore migliore e cercare opportunità di scommessa potenzialmente più remunerative;

monitoraggio delle notizie più aggiornate sulle attività di trasferimento. Infatti le scommesse sul calciomercato possono essere oggetto di rapidi cambiamenti, perciò è opportuno essere informati e adattare le proprie scommesse di conseguenza;

gestione oculata del budget di spesa per le scommesse calciomercato, attraverso una saggia pianificazione delle scommesse e la scelta di importi sostenibili per il proprio bilancio;

attenzione alle dichiarazioni ufficiali dei club e dei giocatori , per conseguire informazioni con fondamento. Talvolta capita infatti che qualche atleta si lasci sfuggire qualche parola ‘di troppo’, facendo capire quali sono le sue effettive intenzioni..

analisi del contesto dei trasferimenti, tenendo conto dell’andamento di un dato club, la sua stabilità, il comportamento dell’allenatore e i rapporti con i giocatori, ovvero i fattori che potrebbero influenzare la riuscita di un trasferimento.

Infine non bisogna dimenticare che il calciomercato scommesse sa essere imprevedibile come per le puntate sui match e dunque non possono esservi certezze assolute. Ecco perché non è inopportuno ricordare che le scommesse sportive comportano sempre un certo grado di rischio, e conseguentemente il miglior consiglio è sempre quello di giocare responsabilmente.