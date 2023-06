Dal City alla Serie A dopo la Finale: scelto il colpo in prestito

Diversi giocatori in uscita dal Manchester City dopo la finale di Champions League: ecco chi può sbarcare in Italia in prestito

La squadra, forse, più spettacolare ed efficace dell’anno, con in panchina uno dei migliori allenatori al mondo. Il Manchester City di Guardiola, cosa volere di più?

Degno avversario dell’Inter in finale di Champions League, ha rivinto la Premier League e la FA Cup, ribadendo la sua forza a tutti i livelli. Uno squadrone, ma anche nelle squadre più forti possono esserci dei problemi. Una rosa vasta, a disposizione dello spagnolo, con diversi giocatori che non hanno trovato tutto lo spazio che volevano e che potrebbero dunque dire addio nel corso del prossimo calciomercato.

Calciomercato, lascia il Manchester City in prestito: la Serie A pronta ad accoglierlo

Tra i possibili nomi in uscita dal City, abbiamo chiesto nel consueto sondaggio sul canale Telegram di Calciomercato.it quale gli utenti preferirebbero vedere in Serie A. Con un verdetto piuttosto netto in proposito.

Il giocatore più votato è stato Julian Alvarez. Il giovane attaccante argentino, da riserva di Haaland, ha messo insieme un buon bottino (17 gol e 5 assist prima della finale), ma vorrebbe probabilmente giocare di più. Per lui un approdo in Italia, in prestito, è stato votato dal 44% dei partecipanti al sondaggio. Decisamente più staccati gli altri: 23% dei voti per Walker, 19% per Mahrez, 14% per Laporte.