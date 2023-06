Colpo di scena tra Inter e Juve: ha già detto sì

La decisione del giovane attaccante potrebbe cambiare improvvisamente i piani di Inter e Juventus

Sono rivolti esclusivamente alla finale di oggi i pensieri dell’Inter in questo momento. L’appuntamento contro il Manchester City nell’ultimo atto di Istanbul potrebbe infatti riportare la formazione nerazzurra sul tetto d’Europa, consegnando ai tifosi la quarta Champions League nella storia del club.

Anche per questa ragione, negli ultimi giorni si è parlato davvero poco di mercato negli uffici di Viale della Liberazione. Marotta e Ausilio attendono giustamente l’esito della finale di questa sera prima di ricominciare a sferrare i primi colpi di mercato. Uno degli obiettivi che il club aveva messo nel proprio mirino insieme alla Juventus per la prossima estate, però, potrebbe presto sfumare a causa di una maxi offerta proveniente dalla solita Premier League.

L’Inter, così come la Juve, aveva infatti sondato il nome di Rasmus Hojlund dell’Atalanta come uno dei possibili profili per l’attacco in caso di mancato rinnovo del prestito di Romelu Lukaku. Il centravanti danese, tenuto fortemente in considerazione dai bianconeri come possibile alternativa ad una potenziale partenza di Dusan Vlahovic, è stato con molta probabilità uno dei calciatori rivelazione dell’ultimo campionato italiano.

Calciomercato Inter e Juve, il Manchester United piomba su Hojlund con 50 milioni

Come riferito dai tabloid inglesi, il bomber classe 2003 avrebbe deciso di trasferirsi in Premier League nelle prossime settimane.

Dietro la volontà dell’attaccante, secondo ‘Sky Sports Uk’, vi sarebbe il forte pressing del Manchester United. I ‘Red Devils’ sarebbero disposti a mettere sul piatto dell’Atalanta ben 50 milioni di euro, pur di bruciare la concorrenza di Inter e Juventus. I rapporti tra i due club sono peraltro piuttosto buoni e il calciatore anche di recente ha ribadito di volere lo United, snobbando le sirene delle big italiane.

Era stato il giovanissimo Amad Diallo, infatti, a rendersi protagonista di un’operazione di mercato diretta tra Atalanta e Manchester United nel gennaio 2021. L’esterno ivoriano, reduce da una grande stagione in Championship in prestito al Sunderland, si era trasferito a titolo definitivo ad Old Trafford per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Qualora lo United decidesse di affondare il colpo, Hojlund potrebbe addirittura raddoppiare l’ex atalantino.