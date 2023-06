Barella sbotta, bufera su Lautaro Martinez: “Disastroso”

Lautaro Martinez protagonista in negativo della finale di Champions: errore sotto porta e anche Barella lo rimprovera

L’Inter gioca alla pari con il Manchester City ma perde 1-0 con un gol di Rodri. La svolta del match arriva intorno al sessantesimo minuto, poco dopo l’ingresso in campo di Lukaku al posto di Dzeko.

La squadra di Inzaghi sullo 0-0 ha una grandissima occasione da gol, causata da un errore di Akanji che consente a Lautaro Martinez di presentarsi a tu per tu con Ederson. L’argentino però ignora Lukaku e Brozovic posizionati meglio e va alla conclusione personale, ribattuta dal portiere del City.

Un errore che costerà caro visto che dopo qualche minuto Rodri sblocca il match, approfittando di una delle poche occasioni da gol concesse dall’Inter. Un errore che è stato sottolineato da Barella che in campo ha dimostrato tutto il suo appunto per la scelta fatta dal suo compagno sotto porta.

Ma ad apprezzare poco la prestazione di Lautaro Martinez sono anche i tifosi nerazzurri che sui social non risparmiano critiche al proprio numero 10.

Inter-Manchester City, “Lautaro disastroso”: i tifosi non perdonano

L’errore sotto porta di Lautaro Martinez che si è fatto ingolosire dalla possibilità di andare in gol, ignorando i compagni meglio piazzati, non è passato inosservato tanto che su Twitter è subito entrato in tendenza.

Tante le critiche, partendo da chi afferma che si sognerà il gol sbagliato anche tra trent’anni e chi, invece, giudica disastrosa la prestazione di Lautaro. Questi i commenti più frequenti, come quelli dei tifosi che vedono l’argentino completamente “fuori partita”. Una bocciatura unanime che per uno dei protagonisti più attesi della finale di Champions League.

Ecco alcuni tweet:

Il gol sbagliato da Lautaro me lo sognerò pure tra 30 anni — Quentin Tarallino-vice Campionessa d’Europa (@_misspiaze) June 10, 2023

Lautaro e Calha fuori partita 😭 — Sbronzović 🥚 (@sbronzo77) June 10, 2023

Calha e Lautaro stasera sottotono……… — Mario Lindo (@Mariolindo_) June 10, 2023