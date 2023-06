Vertice Inter-Psg a Istanbul: Marotta a pranzo con Al-Khelaifi

L’amministratore delegato nerazzurro insieme ad Alessandro Antonello ha incontrato il numero uno del club parigino

Pranzo speciale quello andato in scena quest’oggi a Istanbul per l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti accolto l’invito dell’ECA alla vigilia della finalissima di Champions League contro il Manchester City. Un incontro a cui hanno partecipato i due dirigenti Beppe Marotta e Alessandro Antonello come rappresentanti della società.

Dopo aver chiarito alcune incomprensioni del passato legate alla partecipazione iniziale del club al progetto Superlega, l’Inter sembra aver riallacciato un ottimo rapporto con l’Uefa. Nel pranzo odierno, nello specifico, i dirigenti interisti hanno avuto modo di incontrare e trascorrere del tempo con il massimo esponente dell’ECA, Nasser Al-Khelaifi. Il numero uno del Paris Saint Germain era stato infatti eletto come presidente dell’Associazione dei club europei in seguito alle dimissioni di Andrea Agnelli nel 2021.

Difficile che Marotta ed Al-Khelaifi abbiamo toccato il tema mercato nei minuti trascorsi insieme al termine del pranzo andato in scena ad Istanbul. Va però ricordato come il rapporto tra i due club si sia consolidato nelle ultime stagioni, grazie alle numerose operazioni portate a termine: dalla cessione di Mauro Icardi nell’estate del 2019 a quella di Achraf Hakimi nel 2021. Diverso invece il caso di Milan Skriniar che – dopo essere già stato vicino ai francesi lo scorso anno – ha firmato un pre-accordo per il passaggio a costo zero e dal prossimo 1° luglio vestirà ufficialmente la maglia del Psg.

Calciomercato Inter, Marotta a pranzo con Al-Khelaifi

L’affare legato allo slovacco non sembra aver comunque compromesso i rapporti tra le due società.

Non è infatti escluso che in futuro Inter e Paris Saint Germain possano tornare ad operare insieme. E’ noto, ad esempio, che Hakimi farebbe carte false pur di tornare a Milano dopo l’esperienza parigina andata al di sotto di quelle che erano le sue aspettative. Il cartellino dell’esterno marocchino ha però un costo elevatissimo e difficilmente riuscirà ad assecondare il proprio desiderio. Anche se, come insegna il caso Lukaku della scorsa estate, nel fantastico mondo del calciomercato la parola ‘impossibile’ davvero non esiste…