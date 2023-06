Sirene estere per Mourinho: è il primo sulla lista

Il futuro di José Mourinho è ancora tutto da decifrare: il tecnico vorrebbe restare alla Roma, ma a fronte di garanzie tecniche. E occhio alle sirene estere

Potrebbe essere lontano da Roma il futuro di José Mourinho: il tecnico portoghese è finito nel mirino di molti club stranieri, in particolar modo con offerte provenienti del calcio arabo.

Ci sarebbe anche quello di José Mourinho tra i nomi degli allenatori nel mirino dell’Al-Ahli, club che ha provato ad ingaggiare Lionel Messi e che ora si è fiondato su Riyad Mahrez del Manchester City. Non solo grandi firme in campo, il club è sulle tracce di un allenatore di spessore internazionale in vista della prossima stagione.

Sarebbero diversi i nomi sul taccuino della dirigenza del club saudita che, presumibilmente, metterà sul piatto offerte particolarmente invitanti sotto l’aspetto economico per provare a convincere allenatori europei ad accettare la proposta. E tra i nomi indicati ci sarebbe proprio quello di José Mourinho, la cui permanenza sulla panchina della Roma sembra essere tutt’altro che scontata.

Mourinho nel mirino dell’Al-Ahli: la situazione

Il club saudita vorrebbe ingaggiare un allenatore europeo e il nome di José Mourinho sarebbe in cima alla lista. Nelle prossime ore potrebbero esserci i primi contatti ufficiali tra le parti, anche se allo stato attuale risulta difficile immaginare che lo Special One possa accettare.

Nel caso in cui l’assalto al tecnico della Roma non dovesse andare a buon fine, la dirigenza dell’Al-Ahli potrebbe fare un tentativo per altri due allenatori originari del Portogallo, ovvero Sergio Conceicao del Porto, finito anche in orbita Napoli, e Marco Silva, attualmente sulla panchina del Fulham.