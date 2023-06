Sabuncuoglu: “Calhanoglu prima o poi tornerà in Turchia. In finale tifo Inter” | ESCLUSIVO

Il famosissimo giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, firma di spicco di Sports Digitale, ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni di Calciomercato.it della finale di Istanbul e non solo

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Yagiz Sabuncuoglu, giornalista da più di 800mila followers su Twitter e firma di spicco di Sports Digitale, ha parlato della finale di Champions League che si terrà a Istanbul fra Manchester City e Inter, ma anche di calciomercato in particolare del futuro di Hakan Calhanoglu e Ilkay Gundogan, protagonisti con origini turche (il secondo però è nazionale tedesco) che si sfideranno domani sera sul prato dell’Ataturk.

GUNDOGAN VERSO IL BARCELLONA – “Non bisogna esagerare quando si parla di mercato, ma credo che Gundogan lascerà il City dopo la finale. E’ stato accostato di recente al PSG, ma in pole position per me c’è il Barcellona, è molto vicino ad approdare in Catalogna”.

CALHANOGLU TORNERA’ IN TURCHIA – “Calhanoglu è uno dei giocatori più importanti della storia recente turca e cerca ogni anno di migliorarsi e migliorare le sue prestazioni. Ha una grande schiera di fan in Turchia e so che prima o poi tornerà per vestire la maglia del Galatasaray, ma ora è troppo presto, quindi siamo tutti felici del suo rinnovo con l’Inter, se lo merita”.

City-Inter, Sabuncuoglu: “Vorrei vincesse l’Inter

Sabuncuoglu ha anche parlato della finalissima e di come la città di Istanbul sta vivendo questo momento speciale di calcio europeo.

VORREI VINCESSE L’INTER – “Il Manchester City sembra favorito, ed è naturale che sia così vista la stagione, soprattutto la seconda parte, hanno giocato alla grande. Ma l’Inter potrebbe avere l’antidoto giusto per disinnescarli. Quindi, il City è avanti, ma io vorrei che vincesse l’Inter”.

“LA TURCHIA VIVE PER IL CALCIO” – “La Turchia vive per il calcio così come i turchi vivono per questo sport. Ci sono stati diversi eventi in questi eventi, tante persone a seguirli, c’è un grandissimo clima”.