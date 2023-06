Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 9 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 9 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla lunga intervista esclusiva a Steven Zhang. Il presidente carica l’Inter: “Rispetto per il City, ma nessuna paura: abbiamo le qualità per affrontarli”. E su Inzaghi: “Lui ha grandissime capacità di gestione e infonde una incredibile tranquillità. Quando lo vedo prima delle gare, sono più teso io di lui. Inzaghi è stato un dono per me. Ed è l’uomo della finale di Champions”. Importante annuncio anche su Oaktree.

Il Corriere dello Sport dedica la propria prima pagina anche alla finale playoff di Serie B tra Cagliari e Bari. Pareggio per 1-1 nel match di andata, tutto rimandato al San Nicola di Bari domenica sera. In taglio alto spazio alla situazione di Chiesa in casa Juventus: ‘mal di pancia’ dell’attaccante bianconero che inizia a guardarsi intorno sul mercato.

Infine, su Tuttosport il focus è sul mercato della Juve: tiene banco anche la situazione di Milik, con il club bianconero al lavoro col Marsiglia per uno scontro sul riscatto dell’attaccante polacco.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 9 giugno 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna, il Mundo Deportivo dà ormai ad un passo la firma di Gundogan con il Barcellona. Il centrocampista è in scadenza di contratto col Manchester City e potrebbe accasarsi in blaugrana dopo la finale di Champions League. Infine, il Daily Express fa il punto sul futuro di Rice dopo il trionfo in Conference League del suo West Ham contro la Fiorentina.