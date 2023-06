“Il suo licenziamento è una mancanza di rispetto”: ancora caos su Maldini

Il divorzio tra Paolo Maldini e il Milan continua a far discutere molto. Anche un ex come Leonardo ha detto la sua a proposito

Il Milan degli ultimi anni ha avuto una crescita importante fino al picco massimo ottenuto con la vittoria dello scudetto di un anno fa. Meno bene invece in questa stagione, dove il percorso europeo è stato ottimo fino alle semifinali, mentre in campionato tra alti e bassi Leao e soci hanno strappato un piazzamento Champions.

Tra gli uomini simbolo, anche da dirigente, della storia recente del Milan c’è stato sicuramente anche Paolo Maldini, che nei giorni scorsi ha visto consumarsi ufficialmente il proprio divorzio col Diavolo. Un addio che inevitabilmente ha fatto tanto discutere, soprattutto per le modalità con cui è avvenuto.

In tanti hanno detto la loro ed anche un ex come Leonardo, al Milan sia da calciatore, che da dirigente che da allenatore, ha espresso la propria opinione in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “È assurdo affermare che non sappia operare in team. Lo ha fatto per tutta la vita con umiltà”.

Milan, anche Leonardo dalla parte di Maldini: “Mancanza di cultura e rispetto”

Leonardo ha quindi proseguito sull’epilogo tra Maldini e il Milan: “Non solo sono attonito, lo è tutto il mondo del calcio per la modalità dell’addio e per le motivazioni. Il Milan negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto e ha raggiunto una semifinale di Champions. Da oltre un decennio la società non chiudeva il bilancio in utile, senza contare che il valore complessivo del Milan è quadruplicato”.

L’ex calciatore brasiliano ha quindi aggiunto: “Siamo amici ma Paolo è una figura unica. Come ha detto Ancelotti, il suo licenziamento è una mancanza di cultura, di rispetto anche verso i valori dello sport. E per chi è milanista è una mancanza di rispetto verso sé stesso, perché Maldini è il Milan. Questa decisione crea disamore”.

Una decisione forte che quindi scontenta molti e che incontra anche i pareri negativi di un grande ex come Leonardo.