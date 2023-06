Il Milan cambia volto: rivoluzione sulla destra

I rossoneri sono pronti a dare un volto nuovo alla fascia: tra addii e nuovi arrivi, ecco cosa può succedere durante l’estate

Nuovo corso, nuove priorità. Il Milan di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada ha iniziato a lavorare intensamente per provare a chiudere i primi colpi, così da regalare dei rinforzi a Stefano Pioli in vista del raduno in programma il prossimo 10 luglio.

Le attenzioni in queste ultime ore sono rivolte soprattutto ai calciatori di fascia destra. il Milan ormai da diverse sessioni cerca il salto di qualità sul lato opposto di dove gioca Rafael Leao. Se sulla sinistra il Diavolo ha una forza spaventosa con la presenza anche di Theo Hernandez, lo stesso non si può a destra, dove si sono alternati Junior Messias e Alexis Saelemaekers.

I numeri dicono che è stato il brasiliano a far meglio, con sei gol in stagione; il belga, invece, non è andato oltre i quattro. Pioli, però, ha spesso dirottato a destra anche Brahim Diaz, che non ha fatto male, ma la sua avventura in rossonero è praticamente conclusa, con il ritorno al Real Madrid sempre più certo.

Calciomercato Milan, due idee per la fascia

Guardare al mercato per dare a Pioli un giocatore di fascia destra di livello appare davvero un obbligo e in queste ore i profili che sono emersi dai taccuini del Diavolo sono soprattutto due, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze.

Entrambi sono extracomunitari, il primo con passaporto americano, l’altro con quello nigeriano. Il calciatore statunitense è in uscita dal Chelsea e il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe favorire il suo approdo a Milano a cifre contenute, sui 20/25 milioni di euro. L’ostacolo è rappresentato soprattutto dallo stipendio, superiore ai 7 milioni di euro netti a stagione. Pulisic sarebbe dunque chiamato a fare un sacrificio per poter vestire il rossonero. Un acquisto che farebbe felice la proprietà, che avrebbe in rosa uno dei migliori giocatori americani.

L’altro profilo, con il quale sono stati avviati contatti è, come detto, Chukwueze. Il suo stipendio è alla portata del Milan, ma il prezzo del cartellino non è certo basso e supera facilmente i 35 milioni di euro. I suoi numeri – 13 gol e 11 assist in Liga con la maglia del Villarreal – chiaramente non sono passati inosservati. Il club rossonero, però, ha voglia di provarci per colmare una lacuna presente ormai da troppi anni.

Milan, Zaniolo e Berardi si allontanano

Il Milan guarda, dunque, all’estero per rafforzare la corsia destra. Si allontanano così definitivamente le idee che portavano a Zaniolo e Berardi.

I due italiani sembravano poter esser le piste più percorribili, ma con l’addio di Maldini e Massara, tutto è cambiato. Non è ancora da scartare, invece, l’ipotesi Baldanzi, che tanto piace alla dirigenza.

E’ pronto a cambiare, inoltre, il futuro di Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Uno dei due calciatori lascerà certamente il Milan: se dovessero arrivare offerte sui 15 milioni di euro, il belga farebbe immediatamente le valigie. Per il brasiliano, invece, ci si accontenterebbe di una cifra decisamente più bassa, sui cinque milioni. Per l’ex Crotone attenzione soprattutto alle squadre italiane, con Monza e Torino sulle sue tracce; per l’ex Anderlecht, invece, più facile un addio alla Serie A.