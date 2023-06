Guardiola ‘passa’ la palla all’Inter: “Non siamo favoriti”

Pep Guardiola, nella conferenza stampa di vigilia di Manchester City-Inter, gioca di pretattica e sposta la pressione

Dopo l’Inter, tocca al Manchester City parlare in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro i nerazzurri. E’ il turno di Pep Guardiola, che come sempre, in questi casi, cerca di spostare le luci dei riflettori sugli avversari.

Del ruolo di favoriti d’obbligo, nei pronostici della vigilia, ha spiegato: “Non controllo le opinioni della gente sulle partite. Mi concentro solo su quello che dobbiamo fare. Ho studiato bene l’Inter”. E si è addirittura schermito nel parlare dei propri meriti: “Il segreto del mio successo? Avere dei grandi giocatori. Ho avuto Messi in passato. Ora ho Haaland“. Adesso, la parola al campo. Lo spagnolo cerca di rivincere la Champions a 12 anni di distanza dall’ultima volta in cui ci è riuscito. Ma l’Inter non sarà avversario semplice.