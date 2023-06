Manchester City-Inter, Inzaghi: “Ecco cosa servirà. Mkhitaryan? Meglio, ma non ho deciso”

Alla vigilia della finale di Champions League Manchester City-Inter le parole del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

La gara della stagione, per molti la gara che vale una carriera. L’Inter si gioca la vittoria della Champions League ad Istanbul contro il Manchester City. Alla vigilia della finale le parole del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Dallo stadio Ataturk, sede della finale di Istanbul 2023, le parole del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Dagli stati d’animo alle ultime di formazione. Ecco quanto dichiarato dall’allenatore interista.

GARA DA FARE – “Sappiamo il tipo di partita che doppiamo fare domani. Il City è la squadra più forte al mondo, lo ha mostrato anche nelle pochissime sconfitte che ha avute. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto e di essere arrivati fin qua. Sappiamo che dobbiamo limitare gli errori e fare il massimo”.

PERCORSO – “Abbiamo avuto momenti difficili ed è in quei momenti che siamo cresciuti di più. Abbiamo perso giocatori per tanto tempo, abbiamo anche perso gare, alcune immeritatamente altre meritatamente. Ci abbiamo messo un impegno folle e questo ci ha portato ad Istanbul. Abbiamo avuto tempo per pensare a quello che avevamo fatto dopo aver conquistato la finale, perché avevamo una qualificazione Champions da conquistare e una Coppa Italia da vincere. Stiamo capendo ora quello che abbiamo fatto”.

SFIDA A CENTROCAMPO – “Saranno importanti soprattutto gambe, testa e cuore. La testa servirà per restare lucidi, l’approccio sarà fondamentale. Il cuore è quello che in determinati momenti ti fa trovare energie che pensi di non avere”.

SCRIVERE LA STORIA – “Sappiamo che abbiamo una grande opportunità. Sarà difficilissimo ma ci proveremo, insieme proveremo a fare un’impresa”.

PIPPO INZAGHI – “Dice che non dormirò stanotte? Siamo abbastanza tranquilli, vedo serenità. Più l’appuntamento si avvicina e più sale la tensione. Sappiamo cosa rappresenta questa gara per tutto il mondo Inter, la società e i nostri splendidi tifosi”.

MKHITARYAN– “Ieri ha fatto il primo allenamento completo, ci sono buone sensazioni, ma dovrò decidere se utilizzarlo a gara in corso oppure dall’inizio. Purtroppo in alcune occasioni non ho avuto modo di scegliere visti gli infortuni. Faremo le valutazioni e sceglieremo con tranquillità”.

PAROLE ZHANG – “Le sue parole mi hanno sempre dato grandissima forza, a me e allo staff. Mi è sempre stato vicino e le sue parole mi hanno sempre dato grande piacere”.

HAALAND – “Sappiamo la forza del City e di Haaland, dovremo essere bravi a limitare non solo lui ma tutta la squadra”.

DIFESA CITY – “Hanno una difesa solida. Stanno costruendo in un modo e difendendo in un altro, ma al di là dei moduli siamo consci di chi incontreremo domani”.

TRE FINALI EUROPEE – “Roma e Fiorentina hanno fatto due ottime gare e purtroppo hanno perso, sono molto dispiaciuto per loro. Ora tocca a noi, una nostra vittoria sarebbe importante per tutto il calcio italiano, ma indipendentemente da come andrà la partita penso che il fatto di raggiungere tre finali europee sia un grande segnale per il calcio italiano”.

SPECIALISTA DELLE FINALI – “Ho la fortuna di allenare giocatori che sanno giocare queste gare. Abbiamo giocatori che hanno fatto partite importanti, campioni del mondo e campioni d’Europa oltre a giocatori che hanno giocato tante finali. Bisogna gestire i particolari, dovremo essere bravi a gestirli”.