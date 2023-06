Da Allegri a Mourinho, annuncio improvviso: “È tutto pronto”

Intervento in diretta a Tv Play di Stefano Salandin, collega di ‘Tuttosport’ vicino alle vicende di casa Juve

Da Allegri a Mourinho, Stefano Salandin è intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play rispondendo sul futuro dei tecnici di Juventus e Roma.

Scanavino ha confermato Allegri sulla panchina bianconera, il giornalista di ‘Tuttosport’ non va ‘contro’ le parole del Dg de ‘La Vecchia Signora’: “Che io sappia alla fine non ci sono particolari problemi tra Calvo e Allegri, lo stesso Giuntoli su Allegri non pensa che sia improvvisamente diventato scarso”.

“Pensate se De Laurentiis avesse dato retta ai suoi tifosi a inizio anno, i tifosi si aspettano spesso tante cose che non sempre sono giuste. Una società seria non dà retta ai tifosi“.

Salandin a Tv Play: “È vicina la firma di Mourinho sul rinnovo”

Nessun dubbio nemmeno sulla permanenza alla Roma di José Mourinho. Anzi, solo certezze, anche sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2024: “Da quel che mi raccontano, la firma sul rinnovo è vicina“, ha sottolineato Salandin.

“So che è tutto pronto, adesso bisogna capire i tempi in cui decideranno di annunciarla. Sia Mourinho che i Friedkin si rendono conto che non si può iniziare una stagione con il tecnico in scadenza. Diventerebbe un tormentone”, ha concluso.