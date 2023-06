Addio dopo sei mesi, Jorginho di nuovo in Serie A

Jorginho può lasciare l’Arsenal dopo soltanto sei mesi, per lui non è da escludere un ritorno in Serie A: sfida a tre

Lo scorso gennaio ha cambiato squadra restando a Londra, ma ora l’avventura di Jorginho all’Arsenal potrebbe durare soltanto sei mesi.

Il centrocampista italo-brasiliano è sotto contratto con i ‘Gunners’ sino al 2024, ma i londinesi starebbero pensando di metterlo sul mercato. Il club starebbe infatti pensando a nuovi acquisti in mediana e uno dei nomi più seguiti porta a Declan Rice. Per arrivare al capitano del West Ham, però, l’Arsenal deve prima vendere. Uno dei primi indiziati a partire è Granit Xhaka, vicino alla Roma lo scorso anno e ora prossimo ad un ritorno in Bundesliga, destinazione Bayer Leverkusen. Anche Jorginho però potrebbe aggiungersi all’elenco dei partenti.

Sarri spera nel Jorginho-ter: sfida a Napoli e Milan

Il suo acquisto, in casa londinese, viene visto come un colpo a breve termine e la sua avventura a Londra potrebbe già concludersi in estate. E non si esclude un ritorno in Italia.

Come riferisce ’90min’, Maurizio Sarri, da sempre estimatore del giocatore, sarebbe felice di averlo a disposizione alla Lazio per una terza avventura dopo Napoli e Chelsea. Il rapporto tra il giocatore e il tecnico toscano è certamente solidissimo e Sarri sarebbe ben felice di avere Jorginho con sé a Roma. Oltre ai capitolini però ci sarebbero anche Napoli e Milan sulle tracce del giocatore. L’Arsenal è pronto ad ascoltare offerte, ma l’affare per i club italiani non è semplici.

Il nodo maggiore, che ostacola tutte e tre le compagini di Serie A, riguarda l’ingaggio. Lo stipendio attualmente percepito dal calciatore in Inghilterra è al momento fuori portata per Lazio, Napoli e Milan. In casa rossonera la proprietà sembra orientata a profili più giovani, ma c’è anche da tenere in considerazione il discorso liste, in particolare quella legata al numero di giocatori formati in Italia. Toccherebbe nel caso al giocatore fare un passo importante in ottica di un ritorno in Italia.