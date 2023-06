Una novità per Inzaghi prima di volare a Istanbul: all’appello mancano due pedine

L’Inter volerà nel pomeriggio a Istanbul: sabato la finale di Champions League contro il Manchester City. Ancora due dubbi di formazione per Simone Inzaghi

Può sorridere Simone Inzaghi prima del volo per la Turchia, dove sabato sera l’Inter contenderà alla corazzata Manchester City la Champions League.

L’allenatore nerazzurro avrà praticamente tutti a disposizione per la finalissima contro l’undici allenato da Pep Guardiola e neo-campione d’Inghilterra. Anche Joaquin Correa ha infatti recuperato, tornando ad allenarsi insieme al resto del gruppo ad Appiano Gentile. Ieri il ‘Tucu’ aveva lavorato parzialmente in gruppo, mentre questa mattina ha svolto regolarmente l’intera seduta. Smaltito così il problema muscolare al polpaccio accusato allo scadere della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il ‘Tucu’ sarà un’arma in più da sfruttare per Inzaghi a gara in corso nel reparto offensivo interista. Anche perché il vero ballottaggio in attacco resta sempre tra Dzeko e Lukaku, con il bosniaco ex Roma che rimane in leggero vantaggio sul compagno belga al fianco dell’inamovibile Lautaro Martinez, capitano per l’occasione visto che Handanovic andrà in panchina.

Inter, tutti a disposizione per il City: Inzaghi deve sciogliere due nodi

L’altro dubbio di Inzaghi riguarda il centrocampo: chi tra Mkhitaryan e Brozovic a completare il trio in mediana insieme a Barella e al padrone di casa Calhanoglu?

Il croato sta meglio rispetto all’armeno, rientrato solo ieri a pieno regime in gruppo dopo la distrazione alla coscia che lo ha tenuto ai box per diverse settimane. ‘Brozo’ è davanti a Mkhitaryan nelle gerarchie di Inzaghi, che comunque scioglierà le ultime riserve dopo la rifinitura all’Ataturk di domani pomeriggio. Per il resto formazione praticamente fatta per l’allenatore piacentino con la conferma del trio difensivo composto da Darmian, Acerbi e Bastoni davanti a Onana e Skirniar in panchina. Sulle corsie esterne spazio a Dumfries e al canterano Dimarco. L’Inter decollerà dall’aeroporto di Malpensa alle 16.30: domani la conferenza di Inzaghi alle 16.15 italiane, prima dell’allenamento alle 17 sul prato dell’Ataturk: l’operazione Champions e City è ufficialmente iniziata.

🚨 #Inter – Ultimo allenamento prima della partenza per Istanbul: anche #Correa è tornato in gruppo dopo #Mkhitaryan, l’armeno già ieri si era allenato con la squadra. Tutti a disposizione di #Inzaghi per la finale col City 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 8, 2023

Probabile formazione Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.