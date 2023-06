Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’8 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 8 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 8 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con le strategie dell’Inter in vista della finale di Champions League: la staffetta Dzeko-Lukaku per buttare giù il Manchester City e il titolo “Coppa arriviamo“. Intanto, seconda sconfitta su due per una italiana in finale di coppa, con la Fiorentina battuta al 90′ dal West Ham in Conference League: “Beffa viola“. Di spalla, gli scenari di mercato di Juventus (“Nostalgia di Juve“, con le foto di Morata e Zaniolo) e Milan (“Più rinforzi per Pioli“, con Sarr e Baldanzi in lista).

Sul ‘Corriere dello Sport’, titolo dedicato alle dichiarazioni di Scanavino che confermano Allegri alla Juventus: “Superlegati“. “Il dolore viola“, a centro pagina, descrive la delusione per la Fiorentina per il ko in finale di Conference League. Di spalla, le buone notizie per l’Inter in vista della finale di Champions (“Inzaghi sorride, anche Correa e Micki in finale“) e le ultime sul Napoli (“Adl: in lista 40 tecnici“).

Su ‘Tuttosport’, apertura altrettanto dedicata alla Juventus, con l’esortazione del quotidiano a rilanciare le proprie ambizioni: “Ricordatevi che siete la Juve!“. In alto, l’esito infausto della finale di Conference League: “Fiorentina, così fa male. La Coppa vola via al 90′“. Di spalla, spazio alle principali notizie di mercato provenienti dall’estero: “Né Barça né Arabia, Messi va a Miami” e “Bellingham più Kane, botti Real“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 8 giugno 2023

Sono proprio queste due ultime notizie a tenere banco ovviamente sui quotidiani esteri e non potrebbe essere altrimenti.

In Spagna, ‘As’ accoglie il nuovo acquisto del Real Madrid, Bellingham, che sarà pagato 103 milioni di euro più bonus al Borussia Dortmund: “Bienvenido“. Di contro, il ‘Mundo Deportivo’ apre con l’annuncio di Messi che si dirige, dopo l’addio al Psg, verso l’America: “Me voy a Miami“.